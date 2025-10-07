ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.21
usd:
336.08
bux:
100359.63
2025. október 7. kedd Amália
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója elõadást tart a Portfolio Budapest Economic Forum 2023 rendezvényen a Hotel Marriott Budapest szállodában 2023. október 17-én.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Hernádi Zsolt figyelmeztet: Európa így egy skanzen lesz

Infostart

Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója adott kedden elő a Portfolio által szervezett Budapest Economic Forum 2025 konferencián. A vezető előadásának címe beszédes volt: „Túl a Barátságon". Ebből máris lehetett tudni, hogy a fókuszban többek között a magyar olajellátás aktuális helyzete és kihívása lesz. A vezető többek között kihangsúlyozta: komoly kockázata van annak, ha nem tudunk ellátni egy közép-európai finomítót, egy esetleges dízelhiányt nagyon nehéz lenne kezelni a régióban.

„A Barátság vezeték egy szimbólum, jól mutatja, hogy az Európai Unió milyen gondokkal küzd” – vezette fel az előadását Hernádi Zsolt. A Mol-csoport elnök-vezérigazgatója előadása során kívülről befelé haladva először a globális erőviszonyok alakulásáról, majd az európai versenyképességről, végül Magyarország helyzetéről és kilátásairól beszélt – olvasható a Portfolión.

A vezető kiemelte, hogy

egyre élesebben látszik a kétpólusú világrend kialakulása, amely során globális igazodás zajlik az Egyesült Államok és Kína felé.

Hangsúlyozta: a globális energialáncok gyártási kapacitásának döntő hányada Kínánál összpontosul, lehet itt gondolni akár az akkumulátorgyártásra vagy a napelemekre, de a kritikus nyersanyagnak számító kobalt- és nikkelfinomítás is szinte teljesen kínai kézben van. „Minden, ami kell a tiszta energiához, az Kínában van” – fogalmazott.

Mint mondta, Kína és az USA a geogazdaság eszközeivel nyernek teret, lehet itt gondolni a kritikus ásványok feletti kontrollra, a joint venture-ökre vagy akár a vámokra, többek között ezek lettek a nagyhatalmi verseny eszközei.

Európával kapcsolatban Hernádi Zsolt kiemelte, hogy az EU bürokratikus rendszere egyre bonyolultabbá válik, a blokk a geogazdaági eszköztárral ellentétben megmaradt a geopolitika eszközeinél, és

teljesen figyelmen kívül hagyja a gazdasági racionalitást.

„A legnagyobb probléma tehát az, hogy ideológiai döntésekkel csökkentjük a versenyképességünket, márpedig ez a múlt; túl sok az ideológia, túl kevés a gazdaság – emeli ki a vezető. Mindennek köszönhetően a 2000-ben látott 22 százalékról 2024-ben 15 százalékra esett vissza a blokk szerepe a világszintű GDP-termelésben.

Az EU-s szabályozási rendszerének problémáiról is beszélt az elnök-vezérigazgató, egy kutatást idézve kiemeli, hogy az EU belső kereskedelmi korlátozásai konkrétan rosszabb hatással vannak a gazdaságra, mint Trump vámjai.

Hernádi Zsolt felhívta a figyelmet, hogy a háború kirobbanását követően a 60 éves kölcsönös függőség status quo-ja gyakorlatilag megszűnt Európa és Oroszország között. A tengeri nyersolajexport fokozatosan kivezetődött a kontinens felé, eközben az orosz olaj legnagyobb felvásárlójává India, Kína és Törökország vált. Az elnök-vezérigazgató azonban felhívta rá a figyelmet, hogy ezek az országok végső soron nem kizárt, hogy orosz eredetű olajterméket exportálnak az EU-ba. Márpedig ezt nem lehet ellenőrizni, hogy nem így történik-e – tette hozzá.

Áttérve a régiónk és Magyarország helyzetére, kiemelte: komoly kockázata van, ha nem tudunk ellátni egy közép-európai finomítót, elég az egyes országok importigényére gondolni a szállítmányozásban és mezőgazdaságban használt dízel tekintetében (Magyarországon ez az arány 22,4 százalék).

„A dízelhiány a teljes termelésre kihat, ha felborult, akkor nincs alternatív megoldás.

Ha a dunai finomító leállna, akkor napi 400 vagonnyi kőolajat kéne beszerezni, ez nem lehetséges – mondta, hozzátéve: ráadásul azt is fontos kiemelni szerinte egyfajta kontextusként, hogy szemben a jelentős kínai és indiai számokkal, a teljes orosz kőolaj-exportnak mindössze 4 százalékát teszi ki Magyarország és Szlovákia. Szerinte, ha folytatódik a különböző, stratégiailag amúgy jelentős európai vállalatok termelés-csökkentése és a gyárbezárása, a kínai és az amerikai output miatt „Európa egy skanzen lesz”.

Végül a jövőbe tekintve feltette a kérdést: „merre van az előre?" Átfogó üzenetként az fogalmazta meg, hogy mindenki végezze el a házi feladatát és dolgozzon az európai versenyképesség javításán. Hogy ezt pontosan hogyan lehet elérni, azzal kapcsolatban a vezető öt fontos pontot emelt ki:

  • Hatékonyság: bürokrácia áttekintése.
  • Tartsuk meg azt, ami érték: az energia terén olyan infrastruktúra épült ki a kontinensen, amire mindenki irigy lehetne. Ezt az infrastruktúrát kell erősíteni.
  • Nem zárhatjuk ki a keleti kooperációt: teljesen természetes piac, ahol komoly hozzáadott értéket teremt a cég és egyébként az OTP is.
  • Diverzifikáció: keressünk új megoldásokat.
  • Hagyjuk a piacot szabadon működni: kevesebb szabályozás, a piacra kell bízni a választást - az adott vállalat dönthesse el, hogy mikor, hol, miért mennyit akar venni.

„A Barátság vezetéket megszoktuk, erre épült a gazdaság. Márpedig ami természetesnek tűnik, arról fel sem tűnik, hogy mennyire fontos az életünkben” – zárta gondolatait.

Kezdőlap    Gazdaság    Hernádi Zsolt figyelmeztet: Európa így egy skanzen lesz

üzemanyag

portfolio

dízel

hernádi zsolt

barátság kőolajvezeték

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Brutális a hiány Romániában – és nagyon drága lesz a menekülés

Brutális a hiány Romániában – és nagyon drága lesz a menekülés

Románia 2025-ben újra szembesül azzal, hogy a politikai illúziók nem írhatják felül a költségvetési matematikát. A 9,3 százalékos hiánnyal zárult előző év után a bukaresti kormány az uniós figyelmeztetések és a befektetői bizalmatlanság kettős szorításában próbálja megfékezni a pénzügyi válságot. A számok azonban makacsul ellenállnak a politikai kommunikációnak: a hiány még mindig jóval az uniós plafon felett marad, miközben a reformok társadalmi ellenállást váltanak ki.
Nagy Márton: átfogó adócsökkentés jöhet – itt vannak a részletek

Nagy Márton: átfogó adócsökkentés jöhet – itt vannak a részletek

A kormány novemberben tervezi elfogadni az új, átfogó adócsökkentési intézkedéscsomagot, mely várhatóan tartalmazni fogja a szociális hozzájárulási adó csökkentését és más, a vállalkozásokat segítő intézkedéseket - jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Portfolio keddi konferenciáján.
 

Hernádi Zsolt figyelmeztet: Európa így egy skanzen lesz

Elemző: 400 forint alatt maradhat az euróárfolyam az év végéig

Továbbra is zuhanásban az ipari termelés

Villanylovak a GDP motorházteteje alatt: ennyivel löki meg a magyar gazdaságot a BMW és a BYD

VIDEÓ
Cseh választás: Babis győzött, de tud-e kormányt alakítani? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.07. kedd, 18:00
Kövér László
az Országgyűlés elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Történelmi fordulat: trónfosztás történt az energiaszektorban

Történelmi fordulat: trónfosztás történt az energiaszektorban

Világtörténelmi mérföldkőhöz érkezett a globális energiaszektor: 2025 első felében először fordult elő, hogy a megújuló energiaforrások – elsősorban a nap- és szélenergia – több villamos energiát termeltek, mint a szén. Egy globális energiaelemző intézet szerint ez a pillanat a tiszta energiára való áttérés egyik legfontosabb fordulópontját jelzi.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kukába mentek a százmilliók? Nagy bajban lehetnek Szoboszlaiék, azonnal váltani kéne

Kukába mentek a százmilliók? Nagy bajban lehetnek Szoboszlaiék, azonnal váltani kéne

A Liverpool három egymást követő veresége után komoly kérdések merülnek fel Arne Slot csapatának teljesítményével kapcsolatban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel marks 7 October attacks anniversary as Starmer tells students to avoid 'un-British' protests

Israel marks 7 October attacks anniversary as Starmer tells students to avoid 'un-British' protests

Meanwhile indirect talks between Israel and Hamas aimed at securing a deal to end the war in Gaza are continuing in Egypt.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 7. 12:02
Átfogó adócsökkentés jöhet – itt vannak a részletek
2025. október 7. 11:42
Brutális a hiány Romániában – és nagyon drága lesz a menekülés
×
×
×
×