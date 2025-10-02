Az orosz olajvásárlást növelő országokat szankcionálhatják a G7-ek

A pénzügyminiszterek szerdai virtuális találkozóját követően kiadott közlemény szerint Kanada, Franciaország, Németország, Olaszország, Japán, az Egyesült Királyság és az Amerikai Egyesült Államok pénzügyminiszterei kifejezték egyetértésüket a kereskedelmi intézkedések, köztük a vámok és az import- és exporttilalmak fontos szerepével annak megakadályozásában, hogy Oroszország növelni tudja bevételeit az Ukrajna ellen folytatott háború finanszírozásához.

"Azokat fogjuk megcélozni, akik az Ukrajna elleni invázió óta tovább növelik orosz olajvásárlásaikat, és azokat, akik elősegítik a szabályok kijátszását"

- áll a világ hét legnagyobb fejlett gazdasága dokumentumában.

Összehangolt intézkedésekre készülnek az Oroszországból származó fennmaradó import jelentős csökkentése érdekében, beleértve a szénhidrogén-importot is, azzal a céllal, hogy azt fokozatosan megszüntessék - jelentették ki a közleményben.

A G7 külügyminiszterei közölték azt is, hogy komolyan fontolgatják kereskedelmi intézkedések és egyéb korlátozások bevezetését azokkal az országokkal szemben, amelyek segítik Oroszország háborús erőfeszítéseinek finanszírozását. Washington korábban arra szólította fel szövetségeseit, hogy vessenek ki extra vámokat az orosz olaj vásárlóira, például Kínára és Indiára.