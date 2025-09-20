Pelenkában szivárgott be egy veszedelmes bogárszörny, egy egész ország agráriuma retteg

A teljes, 12 milliárd amerikai dolláros ausztrál gabonaipar veszélyben lehet egy koprabogár nevű élőlény miatt, amely egy pelenkaimport-csomagban érkezett Ausztráliába. Mint a Reutersre hivatkozva az Economx írja, a bogár lárváit akkor vették észre, amikor már a szupermarketek bolti polcain volt a termék.

A kártevő különösen veszélyes lehet a gabonára, ezáltal pedig a teljes ausztrál agrárexportra is.

Most észvesztve próbálják felkutatni a beszivárgás pontos történetét.

Ausztrália elvileg mentes a koprabogártól, amely egy apró, legfeljebb 3 mm nagyságú barna rovar, tápláléka elsősorban liszt, búza- és kukoricadara, továbbá rizs, szárított zöldség, orvosi székfű, földimogyoró, csokoládé és cukor. A koprabogár őshazája India, azonban az ember akaratlan segítségével, manapság világszerte elterjedt és inváziós fajjá változott.

Ausztrália a világ egyik legnagyobb búza-, árpa- és cirokexportőre.

A pelenkákat karanténba helyezték.