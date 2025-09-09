A BYD szerint küszöbön a kínai autógyártók exodusa

A kínai autóipar Hszi Csin-ping elnök támadásainak középpontjába került a túlzott gyártási kapacitásból eredő kíméletlen árháborúk miatt – írja a Financial Times cikke alapján a Portfolio.

A kormányzati tisztviselők az agresszív árkedvezményeket, az úgynevezett „neijuan”-t vagy „involúciót” okolják a különböző iparágakban tapasztalható defláció súlyosbításáért. Stella Li, a BYD ügyvezető alelnöke a müncheni autószalonon azt nyilatkozta:

„Az árkedvezmények lehetősége nélkül egyes eredeti berendezésgyártók kiszorulnak a piacról. Még 20 is túl sok, jelenleg pedig mintegy 130 gyártó verseng a világ legnagyobb tisztán elektromos és plug-in hibrid autópiacán.”

Az AlixPartners tanácsadó cég becslése szerint a 2024-ben elektromos és hibrid járműveket értékesítő 129 márka közül 2030-ra mindössze 15 marad pénzügyileg életképes. De volt, aki ennél is tovább ment: a BYD versenytársa, az Xpeng korábban azt jósolta, hogy a világ autóipara az elkövetkező évtizedben mindössze 10 vállalatra zsugorodik.

A BYD ügyvezető alelnöke szerint a vállalat jól jár a csökkenő árversennyel, ugyanis a vásárlók nagyobb valószínűséggel választanak autót más kritériumok, például technológia és vezetési élmény alapján. Másfelől az elemzők szerint a BYD, amely a Teslával versenyez a világ legnagyobb elektromos járműgyártója címért, nem teljesen védett a kormány által teremtett belföldi nyomástól.

Stella Li eloszlatta a kormányzati kampány BYD teljesítményére gyakorolt hosszabb távú hatásával kapcsolatos aggodalmakat, de elismerte, hogy valószínűleg több kínai vállalat fog külföldön növekedést keresni, mivel a belföldi piacon továbbra is intenzív verseny zajlik. Kijelentette: a vállalat továbbra is tervezi járművek gyártását Európában magyarországi üzemén keresztül még ebben az évben, bár a termelés felfuttatása hosszabb időt vesz igénybe.