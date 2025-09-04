Százmilliárdos kifizetés a magyar kkv-k részére

A 130 milliárd forintra emelt keretösszegű Demján Sándor 1+1 Program újabb jelentős állomásához érkezett, a kifizetések összege elérte a 100 milliárd forintot – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Eddig már több mint 1500 pályázat értékelése fejeződött be, 1351 nyertes vállalkozás pedig már meg is kezdhette tervezett fejlesztéseinek megvalósítását. A program keretében kiemelten támogatottak a technológiai fejlesztések, a kapacitásbővítések, az energiahatékonysági beruházások.

A támogatott cégek közül a legtöbb a feldolgozóiparban, az építőiparban, valamint a kereskedelem, szállítás és vendéglátás területén tevékenykedik, de a szolgáltató szektorban is kétszáznál több kkv kapott segítséget. A legtöbb sikeres pályázat az Észak-Alföldről érkezett, 287 darab, összesen 23 milliárd forint értékben. A támogatások közel kétharmada jut az ország négy legkevésbé fejlett régiójába, Észak-Alföldre, Észak-Magyarországra, Dél-Dunántúlra és Dél-Alföldre.

„A 100 milliárd forintnyi előleg kifizetése bizonyítja, hogy a program gyors ütemben halad, és valódi segítséget nyújt a hazai kis- és középvállalkozások számára”

– hangsúlyozta Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkár.

Az államtitkár hozzátette, hogy a pénz már megjelent a gazdaságban, elindultak a beszerzések. Kiemelte továbbá, hogy azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a nyári időszak elején részesültek támogatásban, szeptember második felében már be kell nyújtaniuk az első projekt-előrehaladási jelentéseket, amelyekben igazolniuk kell, hogy a támogatási összeg legalább 40 százalékára már leadták a megrendelést.