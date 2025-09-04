ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.95
usd:
337.25
bux:
104462.87
2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Computer Numerical Control for cutting and weld steel structure at industrial manufacturer. Engineer oder work to CNC machine for build steel frame at steel factory.
Nyitókép: Vithun Khamsong/Getty Images

Százmilliárdos kifizetés a magyar kkv-k részére

Infostart

Határkőhöz érkezett a Demján Sándor Program.

A 130 milliárd forintra emelt keretösszegű Demján Sándor 1+1 Program újabb jelentős állomásához érkezett, a kifizetések összege elérte a 100 milliárd forintot – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Eddig már több mint 1500 pályázat értékelése fejeződött be, 1351 nyertes vállalkozás pedig már meg is kezdhette tervezett fejlesztéseinek megvalósítását. A program keretében kiemelten támogatottak a technológiai fejlesztések, a kapacitásbővítések, az energiahatékonysági beruházások.

A támogatott cégek közül a legtöbb a feldolgozóiparban, az építőiparban, valamint a kereskedelem, szállítás és vendéglátás területén tevékenykedik, de a szolgáltató szektorban is kétszáznál több kkv kapott segítséget. A legtöbb sikeres pályázat az Észak-Alföldről érkezett, 287 darab, összesen 23 milliárd forint értékben. A támogatások közel kétharmada jut az ország négy legkevésbé fejlett régiójába, Észak-Alföldre, Észak-Magyarországra, Dél-Dunántúlra és Dél-Alföldre.

„A 100 milliárd forintnyi előleg kifizetése bizonyítja, hogy a program gyors ütemben halad, és valódi segítséget nyújt a hazai kis- és középvállalkozások számára”

– hangsúlyozta Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkár.

Az államtitkár hozzátette, hogy a pénz már megjelent a gazdaságban, elindultak a beszerzések. Kiemelte továbbá, hogy azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a nyári időszak elején részesültek támogatásban, szeptember második felében már be kell nyújtaniuk az első projekt-előrehaladási jelentéseket, amelyekben igazolniuk kell, hogy a támogatási összeg legalább 40 százalékára már leadták a megrendelést.

Kezdőlap    Gazdaság    Százmilliárdos kifizetés a magyar kkv-k részére

magyarország

kkv

hitel

demján sándor program

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Békefenntartók: Moszkva azonnal, keményen reagált Emmanuel Macron francia elnök nagy bejelentésére

Békefenntartók: Moszkva azonnal, keményen reagált Emmanuel Macron francia elnök nagy bejelentésére

Oroszország elutasítja a tárgyalást az ukrajnai külföldi intervenció lehetőségéről – jelentette ki Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője Emmanuel Macron francia elnök korábbi nyilatkozatára reagálva. A francia elnök szerint 26 ország kész békefenntartókat küldeni Ukrajnába.
 

Emmanuel Macron: indulnának a külföldi egyenruhások Ukrajnába

Donald Trump súlyos kijelentést tett Európáról és az orosz olajról

Bendarzsevszkij Anton: Oroszország időhúzásra játszik, és lehetetlen dolgokat követel

Kényszerleszállást hajtott végre a spanyol kormányfő Párizsba induló gépe

Taktikát váltanak az oroszok, ami átalakíthatja a harcokat Ukrajnában

VIDEÓ
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ELTE útja az európai egyetemi elitbe? Darázs Lénárd, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.05. péntek, 18:00
Vasas Gábor
a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kitart a jó hangulat a tőzsdéken

Kitart a jó hangulat a tőzsdéken

A szerdai mérsékelt európai és amerikai részvénypiaci emelkedés után az ázsiai részvénypiacok csütörtökön emelkedtek, egyre nő a befektetői optimizmus azzal kapcsolatban, hogy az amerikai jegybank szeptemberben kamatcsökkentést hajt végre. Egy kivétel viszont a kínai piac, ott nagy esés volt ma, miután a Bloomberg arról számolt be, hogy az ország pénzügyi szabályozó hatóságai bizonyos korlátozásokat fontolgatnak a tőzsdei spekulációval kapcsolatban. Jellemzően mérsékelt emelkedés volt az európai részvénypiacokon, az amerikai tőzsdék pedig a felemás nyitás után óvatos erősödésbe kezdtek a holnapi fontos munkaerőpiaci adatokra várva.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem mindennapi égi jelenség lesz vasárnap: ezek az őszi vörös Hold titkai

Nem mindennapi égi jelenség lesz vasárnap: ezek az őszi vörös Hold titkai

Teljes holdfogyatkozás várható szeptember 7-én, amikor a Hold vöröses színben lesz látható a keleti égbolton, miközben áthalad a Föld árnyékán.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Boy, 3, pulled from funicular crash that has shocked Portugal

Boy, 3, pulled from funicular crash that has shocked Portugal

It is unclear what caused the crash in which 16 people died and more than 20 were injured, including many foreign nationals.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 4. 21:45
Stagflációs jelek az amerikai gazdaságban – kijött az új Fed-jelentés
2025. szeptember 4. 20:18
Nagy a baj a neves autógyárnál, a dolgozók felét elküldik a központból
×
×
×
×