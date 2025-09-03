Megvan a leváltott SAP-vezér utódja

Hidvégi Péter tölti be az SAP Hungary Kft. ügyvezető igazgatói pozícióját október 1-től – írta meg a hvg.hu a társaság közleménye alapján. A szakember több, mint két évtizedes tapasztalattal rendelkezik a technológiai és tanácsadói iparágban, az SAP csapatát 2017 óta erősíti. Vezetői tapasztalata szerteágazó, tevékenykedett a közüzemi, energia- és gyógyszeripari szektorért, és a nagyvállalati ügyfelekért felelős értékesítési vezetőként is.

Múlt héten jelentette be az SAP, hogy azonnali hatállyal távozik a cég ügyvezető igazgatója, Pintér Szabolcs.

Az ügy előzménye, hogy a cég más leányvállalatainál szexuális visszaélési botrányok robbantak ki. A botrányok utáni globális átvilágítást amerikai ügyvédek végezték. Ekkor találtak rá olyan levelezésekre a magyarországi munkatársak között, amelyeknek témája az egyik rendezvényre kiközvetített hostessek fényképei voltak. Az amerikaiak menesztették Pintér Szabolcsot, illetve a cég három másik munkatársát is.

Az SAP célja, hogy Hidvégi Péter kinevezésével tovább erősítse piaci jelenlétét, fenntartsa lendületét, és új mérföldköveket érjen el a magyar piacon – teszi hozzá a közlemény.