Egyre nehezebb alkudni a lakáspiacon, rosszabb lett a vevők pozíciója

Az ingatlanhirdetési portál csaknem 50 ezer olyan 2024-2025-ben eladott lakás és ház adata alapján készítette el elemzését, ahol a hirdetők megadták az eladási árat. A közlemény idézte Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, aki elmondta: míg a tavalyi második felében és idén május-júniusban is a vevők diktáltak,

mostanra az eladók pozíciója erősödött, így kevesebb árengedményt kell adniuk.

A szakértő szerint ez részben annak is köszönhető, hogy az elmúlt 1-2 hónapban a tulajdonosok és ingatlanközvetítők még nem emelték jelentősen az eladó lakások és házak árait. Az országos eladó használt lakóingatlanok átlagos négyzetméterárai augusztus végén 1,4 százalékkal voltak magasabbak, mint július elején. Az egyes településtípusok között azonban nagyok a különbségek: a budapesti lakások és házak árai két hónap alatt 4,1 százalékkal kerültek feljebb, míg a megyei jogú városok és vármegyeszékhelyek áremelkedése 1,9 százalékos volt.

A városokban és községekben viszont kevesebb mint 1 százalékkal nőttek az árak július eleje óta.

Arra is kitértek, hogy a hirdetési és a tényleges eladási ár közötti különbség országos átlagban 2-5 százalékponttal csökkent 2024 augusztusához képest, de településtípusonként itt is jelentősek a különbségek.

Példaként említették, hogy a fővárosi eladó lakásoknál 2024 augusztusában még csaknem 4 százalékos alkura volt lehetőség, ami 2025 júliusára 3,2 százalékra, augusztusra pedig 1,9 százalékra zsugorodott. Ez az éves összevetésben több mint 2 százalékpontos visszaesés azt jelenti, hogy a fővárosi eladóknak már lényegesen kevesebb engedményt kell adniuk a meghirdetett árakból.

A fővárosi házaknál kisebb a változás: a tavalyi augusztusi 8,5 százalékos alkupozíció 4,9 százalékra mérséklődött, ami viszont havi szinten emelkedést jelent,

hiszen az alku mértéke júniusban 4,4 százalékot tett ki.

Balogh László úgy vélte, a kertes házaknál június óta elérhető nagyobb alkupozíció is arra utal, hogy az első lakásvásárlók kereslete leginkább a társasházak körében csapódik le. A vármegyeszékhelyeken lévő lakásoknál 2024 augusztusában még átlagosan 5 százalékos alkura volt lehetőség, ez 2025 augusztusára 4 százalékra mérséklődött. A családi házaknál pedig egy év alatt 6,7 százalékról 5,3 százalékra csökkent az átlagos árengedmény.

Használt lakások árváltozása; új lakások árváltozása; előző év azonos negyedéve = 100 százalék. Ábra: MTI

Az adatok alapján az eladóknak most érdemes piacra lépni, hiszen a tavalyihoz képest jóval kisebb engedményekkel lehet lezárni az adásvételeket és a befolyt vételárból az eladók is tovább tudnak költözni. A vevőknek viszont naprakészen kell követniük a kínálatot, mert folyamatosan nő a feladott hirdetések száma, a csökkenő alku mellett pedig egyre nagyobb a verseny a legjobb ár-érték arányú otthonokért - mutatott rá közleményében az ingatlan.com.