2025. augusztus 23. szombat Bence
Nyitókép: Unsplash

Ijesztően sokan kérnek a mesterséges intelligenciától olyasmiben tanácsot, amilyet nem kellene

Infostart

Ne feltétlenül higgyünk a mesterséges intelligenciának, hiszen nem ismerheti a körülményeinket, és nincs igazi szakértelme sem – ezt mondja a szakértő, miután kiderült: egyre többen kérnek pénzügyi tanácsokat is a ChatGPT-től és társaitól.

A britek 40 százaléka használ mesterséges intelligencia eszközöket pénzügyi tanácsadásra, ami szakértők szerint aggasztó tendencia a megfelelő szakmai háttér hiánya miatt – írja a Portfolió a Financial Times cikke alapján.

És hogy miről kérnek tanácsot olyan eszközöktől, mint a ChatGPT? Gyakorlatilag mindenről, ami pénzügyeket érint. A brit felnőttek 19 százaléka használt már AI-t személyes költségvetés készítésére, és további 31 százalék fontolgatja ezt a lehetőséget. De a hétköznapi, háztartási pénzügyeken kívül a britek 16 százaléka például részvényekkel és befektetésekkel kapcsolatos tippeket keresett, míg 15 százalékuk kriptovalutákkal kapcsolatos tanácsokat kért az AI-tól.

„Az AI milliók befektetési döntéseit befolyásolja, miközben szakképesítés nélküli tanácsokat ad"

– figyelmeztetett George Sweeney, a Finder pénzügyi és befektetési szakértője.

A millenniumi generáció tagjai fordulnak leggyakrabban az AI-hoz befektetési tanácsokért: 65 százalékuk használta már vagy fontolgatja használatát. Őket követi a Z generáció 62 százalékkal. A Z generáció 28 százaléka és a millenniumi generáció 34 százaléka már ténylegesen használt is AI-t befektetési tanácsokért, míg az X generációnál (45-60 évesek) ez az arány csak 6 százalék, a „baby boomerek” (61-79 évesek) körében pedig mindössze 3 százalék.

„Aggasztó, hogy a britek hatoda olyan amerikai fejlesztésű nyelvi modellekhez fordul, amelyeket tömegek kiszolgálására terveztek, nem pedig személyre szabott tanácsadásra” – jegyezte meg a szakember, aki szerint

„A hétköznapi emberek bajba kerülhetnek, ha úgy kezdenek befektetni, hogy nem értik tisztán saját céljaikat, időhorizontjukat és kockázatvállalási hajlandóságukat. És a ChatGPT ezeket nem fogja megválaszolni helyettük.”

A szakértő azt tanácsolja: ne vegyük szentírásnak a ChatGPT tippjeit – hasznos eszköz, de kombinálni kell saját kutatásunkkal, és érdemes összehasonlítani a lehetőségeket vagy szakképzett pénzügyi tanácsadóval konzultálni, mielőtt bármilyen fontos, hosszú távú befektetési döntést hoznánk.

