Tátva marad a szánk, varázspálcát kap a Google Fotók

A HVG.hu cikke szerint a Google mesterséges intelligenciája, a Gemini lehetővé teszi a Google Fotók felhasználói számára, hogy párbeszéd által szerkesszék képeiket.

A hír a szerdán bemutatott Google csúcsmobilokhoz kapcsolódik, a Pixel 10-es sorozat tagjai a magyar piac felé is közelednek, e bejelentés mentén hozták nyilvánosságra a varázslatos újdonságot.

A funkció lehetővé teszi, hogy egyszerűen szöveggel vagy hanggal adjon utasítást a felhasználó, a változtatások pedig rögtön meg is jelennek.

A szerkesztő parancsra képes eltávolítani háttérben lévő tárgyakat, felturbóz színeket, eltávolít tükröződéseket, a végeredményt pedig tovább lehet "finomhangolni".

A megoldást először csak az amerikai Pixel 10-tulajdonosok használhatják, a jövőben azonban nem csak.