ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.23
usd:
341.99
bux:
106091.94
2025. augusztus 22. péntek Menyhért, Mirjam
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia augusztus 20.
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Education technology concept. Schoolboy learning in the room. Online school. EdTech.
Nyitókép: metamorworks/Getty Images

Tátva marad a szánk, varázspálcát kap a Google Fotók

Infostart

Csak bemondjuk, mit szeretnénk tenni a képpel, és már ott is a végeredmény.

A HVG.hu cikke szerint a Google mesterséges intelligenciája, a Gemini lehetővé teszi a Google Fotók felhasználói számára, hogy párbeszéd által szerkesszék képeiket.

A hír a szerdán bemutatott Google csúcsmobilokhoz kapcsolódik, a Pixel 10-es sorozat tagjai a magyar piac felé is közelednek, e bejelentés mentén hozták nyilvánosságra a varázslatos újdonságot.

A funkció lehetővé teszi, hogy egyszerűen szöveggel vagy hanggal adjon utasítást a felhasználó, a változtatások pedig rögtön meg is jelennek.

A szerkesztő parancsra képes eltávolítani háttérben lévő tárgyakat, felturbóz színeket, eltávolít tükröződéseket, a végeredményt pedig tovább lehet "finomhangolni".

A megoldást először csak az amerikai Pixel 10-tulajdonosok használhatják, a jövőben azonban nem csak.

Kezdőlap    Gazdaság    Tátva marad a szánk, varázspálcát kap a Google Fotók

google

fotó

mesterséges intelligencia

digitális

képszerkesztő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Hogyan úszhatjuk meg a végzetes bukást? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
Trump Putyinnal és Európával tárgyal: béke vagy tűzszünet? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.22. péntek, 18:00
Balatoni Katalin
miniszterelnöki biztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kényszerintézkedést vezetett be Moszkva, Zelenszkij visszadobta az orosz követeléseket – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Kényszerintézkedést vezetett be Moszkva, Zelenszkij visszadobta az orosz követeléseket – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Oroszország szerte korlátozásokat vezetnek be a régiók az üzemanyag-vásárlásra, valamint Moszkva egyre inkább Fehéroroszország felé fordul a beszerzést illetően – írja az ukrán hírszerzés a honlapján. Válaszolt Volodimir Zelenszkij Oroszország két fontos követelésére a háború lezárása kapcsán: Moszkva az orosz, mint ukrajnai államnyelv bevezetését, valamint az orosz ortodox egyház, mint engedélyezett vallási szervezet visszaállítását követeli Kijevtől. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szent András-törésvonal: itt lehet legközelebb földrengés, törésvonalak Magyarországon

Szent András-törésvonal: itt lehet legközelebb földrengés, törésvonalak Magyarországon

Törésvonalak Magyarországon: hol van törésvonal Magyarország területén, érinti-e a Szent András-törésvonal Magyarországot? Hol található a Szent András-törésvonal térképen?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel says it will start talks to free all hostages as cabinet approves Gaza City assault

Israel says it will start talks to free all hostages as cabinet approves Gaza City assault

Earlier this week, a Hamas source said the armed group had agreed to a temporary ceasefire proposal from mediators.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 22. 05:30
Meglepően sokan lesznek rosszul az elektromos autókban – itt a magyarázat, miért
2025. augusztus 21. 14:41
Fejükhöz kaptak a magyar cégek, elkezdték befizetni az adót
×
×
×
×