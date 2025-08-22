Sokkal könnyebb lesz hangüzenetet küldeni

A Meta egyszerűsítene néhány dolgot a felhasználók számára a WhatsAppban – derült ki a WABetaInfo jelentéséből, amelyet a hvg.hu vett észre. Az alkalmazás androidos – 2.25.23.21 beta – verziójában feltűnt egy újdonság, amivel ha megpróbálunk hívással elérni valakit, de nem sikerül, akkor hangposta-üzenetet is hagyhatunk az illetőnek. Ha valaki nem válaszol a hívásunra, akkor immár nem csak az Újrahívás és a Mégsem gombok jelennek meg, hanem egy Record voice message (Hangüzenet rögzítése) gombra is rányomhatunk. Ez az opció az illetővel folytatott csevegésben is megjelenik.

Van már hasonló funkciója a WhatsAppnak, hiszen bármikor lehet hangüzenetet küldeni, de ez az új megoldás egyszerűsíti azt. Az újdonságot egyelőre még csak a tesztelők érhetik el, nem derült ki, mikor kerül be a fő alkalmazásba.

A Meta egy másik fejlesztésen is dolgozik. Ez lehetővé tenné, hogy a felhasználók emlékeztetőt állítsanak be egy nem fogadott híváshoz, így kisebb az esély, hogy elfelejtik visszahívni az illetőt.