ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.19
usd:
336.72
bux:
105513.1
2025. augusztus 22. péntek Menyhért, Mirjam
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Sokkal könnyebb lesz hangüzenetet küldeni

Infostart

Egyszerűsítik a hangüzenetek küldését a WhatsAppban, és a nem fogadott hívásoknál is készül egy újdonság.

A Meta egyszerűsítene néhány dolgot a felhasználók számára a WhatsAppban – derült ki a WABetaInfo jelentéséből, amelyet a hvg.hu vett észre. Az alkalmazás androidos – 2.25.23.21 beta – verziójában feltűnt egy újdonság, amivel ha megpróbálunk hívással elérni valakit, de nem sikerül, akkor hangposta-üzenetet is hagyhatunk az illetőnek. Ha valaki nem válaszol a hívásunra, akkor immár nem csak az Újrahívás és a Mégsem gombok jelennek meg, hanem egy Record voice message (Hangüzenet rögzítése) gombra is rányomhatunk. Ez az opció az illetővel folytatott csevegésben is megjelenik.

Van már hasonló funkciója a WhatsAppnak, hiszen bármikor lehet hangüzenetet küldeni, de ez az új megoldás egyszerűsíti azt. Az újdonságot egyelőre még csak a tesztelők érhetik el, nem derült ki, mikor kerül be a fő alkalmazásba.

A Meta egy másik fejlesztésen is dolgozik. Ez lehetővé tenné, hogy a felhasználók emlékeztetőt állítsanak be egy nem fogadott híváshoz, így kisebb az esély, hogy elfelejtik visszahívni az illetőt.

Kezdőlap    Gazdaság    Sokkal könnyebb lesz hangüzenetet küldeni

okostelefon

whatsapp

meta

hangüzenet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szalai Máté: az újabb gázai offenzíva ellenére a kimerültség jelei mutatkoznak az izraeli hadseregben

Szalai Máté: az újabb gázai offenzíva ellenére a kimerültség jelei mutatkoznak az izraeli hadseregben

Az elmúlt napokban az izraeli hadsereg vezetői nagy erőkkel ellenezték a Gázaváros elleni offenzíva megindítását, Benjamin Netanjahu mégis parancsot adott a támadásra, de hosszabb távon vélhetően nem szeretné, hogy nagyobb szakadék alakuljon ki a katonai és a politikai vezetés között – mondta az InfoRádióban a Clingendael Intézet kutatója. Arról is beszélt, hogy az izraeli kormány a tervezett ciszjordániai telepépítéssel „újabb szöget ütne az önálló palesztin államiság koporsójába”.
 

Izrael: az ENSZ-szervezet összes állítása hazugságnak bizonyult, ez is az

Az orosz külügyminiszter tagadta, hogy előkészítenék Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij találkozóját

Az orosz külügyminiszter tagadta, hogy előkészítenék Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij találkozóját

Szergej Lavrov az amerikai NBC News-nak nyilatkozva kijelentette: nem folynak egy ukrán–orosz csúcstalálkozó előkészületei, bár Donald Trump utalt ilyesmire.
 

Donald Trump bejegyzése nyomán Volodimir Zelenszkij Oroszország elleni támadásról beszél

Az EU több mint 4 milliárd eurót folyósított Ukrajnának

Újra hadrendben a gigantikus orosz nukleáris hadihajó – de mit érhet el vele Moszkva?

Kaja Kallas: ez egy Vlagyimir Putyin által állított csapda

Horváth Sebestyén: Donald Trump számos együttműködési területet akar megnyitni az oroszokkal

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Milyen volt a nyári szezon a Margit szigeten? Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Hogyan úszhatjuk meg a végzetes bukást? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.25. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Meglépte a kormány: szigorodik a plázastop, már a bérbeadást is engedélyeztetni kell

Meglépte a kormány: szigorodik a plázastop, már a bérbeadást is engedélyeztetni kell

2025. szeptember 17-jével pontosítja és kiterjeszti a kormány a rendeltetésmódosítási engedély alkalmazásának kötelezettségét a 400 négyzetméternél nagyobb kereskedelmi terek esetén, különösen ha ott napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet jön létre.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Meglepő fordulat az ingatlanpiacon: új korszak kezdődik, erre kevesen számítottak

Meglepő fordulat az ingatlanpiacon: új korszak kezdődik, erre kevesen számítottak

A kamattámogatott hitelre vásárlókra várnak az eladók, hiszen magasabb árakat érhetnek el általuk.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Famine confirmed in Gaza City is 'failure of humanity', UN chief says

Famine confirmed in Gaza City is 'failure of humanity', UN chief says

A UN-backed body confirms famine in Gaza Strip and surrounding areas, and says half a million are facing "catastrophic" conditions.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 22. 16:53
Mi történik, ha leáll a Barátság? Pletser Tamás: nem a hiány miatt kell igazán aggódni
2025. augusztus 22. 16:39
Százmilliókat kaphatnak a magyar cégek
×
×
×
×