2025. augusztus 19. kedd
Nyitókép: HungaroMet

Vörösbe borult az ország, nagy a baj az időjárás miatt

Infostart

Súlyos aszály van az ország jelentős részén, gyakorlatilag a teljes Duna-Tisza közén és a Tiszántúl déli részén. Aprilis eleje óta egyes régókban fele annyi, más területeken pedig csupán az ötödannyi csapadék hullott, mint ami optimális lenne.

Az elmúlt 30 nap csapadékösszege országszerte 20-60 mm-rel maradt el a sokéves átlagtól, a helyzet különösen a Duna-Tisza közén kritikus, ahol július közepe óta helyenként még 10 mm eső sem hullott – írja a portfolio.hu a HungaroMet elemzése alapján.

A HungaroMet 30 napos csapadék-eltérést jelző térképén látszi: az ország döntő részén jóval, 30-60 milliméterrel kevesebb esett az elmúlt 30 napban, mint a sokévi átlag.

Még ijesztőbb a 90 napos eltérés térképe: az ország nagy részén több mint 100 milliméternyi eső hiányzik az elmúlt három hónapban.

De a legrosszabb a cikkünk nyitóképén látható térkép, amely azt mutatja, hogy az ország mely részein van mezőgazdasági aszály. Ezen látszik, hogy súlyos a szárazság gyakorlatilag a teljes Duna-Tisza közén és a Dél-Tiszántúlon, de „nagyfokú” aszály van a Dunántúl felén is, és gyakorlatilag nincs olyan része az országnak, ahol nincs legalább közepes aszály.

A talajnedvesség állapota aggasztó: csak azokon a kisebb területeken megfelelő a felszínközeli talajréteg nedvességtartalma, ahol legalább 20 mm csapadék hullott a hétvégén. Az ország döntő részén azonban a felső fél méteres talajréteg kritikusan száraz, a mélyebb rétegek pedig már június közepe óta rendkívüli vízhiánnyal küzdenek.

A nyári növénykultúrákat rendkívül megviselte a június-július eleji csapadékhiány. Az Alföldön kiterjedt területen igen rossz termés várható, a kukoricán például sokfelé nem képződött cső, azt többfelé már le is silózták.

Bár július második hetétől augusztus első hetéig egyes területeken jelentősebb esőzések voltak, az állományok sok helyen fejletlenek maradtak, zöld tömegük jóval elmarad a szokásostól, és már megkezdődött a növényszáradás.

Az április eleje óta összegzett csapadékmennyiség mindössze fele-ötöde az optimális mennyiségnek.

A hőmérséklet alakulása változatos képet mutatott: a kezdeti kedvező értékek után a májusi tartós hűvös idő hátráltatta a növények fejlődését, majd júniusban hirtelen és tartósan beköszöntött a nyári meleg.

