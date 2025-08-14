ARÉNA
2025. augusztus 14. csütörtök Marcell
Mutatjuk, érdemes-e várni a tankolással

Infostart

Pénteken ismét változnak a kutakon a nagykereskedelmi árak.

A benzin és a gázolaj ellenértéke azonos mértékben, ezúttal bruttó 3-3 forinttal kerül majd kevesebbe – írja a holtankoljak.hu.

A csütörtöki napon még az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

  • 95-ös benzin: 583 forint/liter
  • gázolaj: 592 forint/liter.

