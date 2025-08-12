Óriásit ment a Mol horvátországi érdekeltsége

A cég hathavi bevétele 5 százalékkal, 1,84 milliárd euróra emelkedett.

Az olajiparban kiemelten figyelt, új beszerzési árakkal becsült (CCS), tisztított EBITDA (kamatfizetés, adózás, értékcsökkenés és amortizáció előtti eredmény) egyszeri tételek nélkül 187,7 millió euró volt, ami 18 százalékkal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban.

A tőkeberuházás (CAPEX) összesen 46 százalékkal, 86,9 millió euróra esett, a rijekai finomító több mint 700 millió euró értékű korszerűsítése 96 százalékban már kész. Az INA nettó adóssága 9 százalékkal, 451,3 millió euróra mérséklődött.

Az INA 49,08 százaléka a Molé, a magyar olajtársaság rendelkezik az irányítói jogokkal is a vállalatban. A cég 44,84 százaléka a horvát állam tulajdona.