2025. augusztus 7. csütörtök
Nyitókép: Bernhard Lang/Getty Images

Ez ám a jó hír az elektromos autósoknak

Infostart / MTI

Megújult az E.ON Drive Infrastructure (EDRI) több mint 400 elektromosautó-töltőpontból álló hálózata: új arculatot kaptak a töltőoszlopok, módosultak a csatlakozók jelölései és frissült a háttérrendszer is. A most bevezetett ad hoc fizetési rendszerrel pedig a töltésért már regisztráció nélkül QR kóddal, illetve a gyors (FC) és az ultragyors (UFC) töltőknél közvetlenül bankkártyával is fizethetnek az ügyfelek - jelentette be a töltőállomás üzemeltető szerdán.

Mint ismertették, az EDRI töltőoszlopok megkapták az E.ON friss arculatát, így könnyebben felismerhetővé és egységesebb megjelenésűvé váltak. A cég a berendezések háttérrendszerét teljesen lecserélte az új digitális szolgáltatások gyorsabb és stabilabb működése érdekében. A felhasználói igényekhez igazodva a töltőcsatlakozók elnevezései és ikonográfiája is frissült, ezáltal a jelölések és a piktogramok közérthetőbbé váltak.

A legújabb beruházás minden töltőállomáson elérhetővé tette a QR-kódos, úgynevezett ad hoc fizetést. A felhasználó a töltés indítása előtt a készüléken található kód beolvasásával egy online fizetési platformra kerül, ahol regisztráció nélkül, gyorsan és biztonságosan indíthatja el az elektromos töltést. Minden jelenleg működő egyenáramú töltőnél - legyen szó gyors- (FC) vagy ultragyors (UFC) töltőállomásról - a felhasználók egyszerűen, közvetlenül bankkártyás fizetéssel indíthatják el a töltést a töltőberendezésre telepített terminál segítségével. A helyszíni (QR kódos vagy bankkártyás) fizetés egyik előnye, hogy a mobilalkalmazásokon keresztül indított töltésekhez képest esetenként kedvezőbb díjszabást nyújthat, mivel a tranzakció közvetlenül a fogyasztó és az üzemeltető között zajlik, harmadik közvetítő fél bevonása nélkül. Az új szolgáltatást bevezető kedvezményekkel és akciókkal indította el a vállalat – ismertették.

Az EDRI 418 töltőpontja érhető el Magyarországon, amelyből 78 darab 300 kW teljesítményű. Az új ad hoc fizetési rendszer országszerte már az összes töltőpontnál működik.

Az E.ON Group-hoz tartozó EDRI töltőállomás-üzemeltető több mint 7100 nyilvános töltőponttal rendelkezik 11 európai országban, köztük Svédországban, Dániában, Németországban, Norvégiában, Lengyelországban, az Egyesült Királyságban, Csehországban, Olaszországban, Romániában, Hollandiában és Magyarországon.

Madár István: értékesebb a kiskereskedelem enyhe emelkedése, mint elsőre gondolnánk

Madár István: értékesebb a kiskereskedelem enyhe emelkedése, mint elsőre gondolnánk
A kiskereskedelem forgalma júniusban 3 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakát, az előző hónaphoz képest pedig fél százalékos az emelkedés – közölte a KSH. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 3,7, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 3,9 százalékos a bővülés. Madár István, a Portfolio vezető elemzője szerint a második negyedév vártnál nagyobb növekedésének fő húzóereje továbbra is a lakossági fogyasztás lehetett.
Trump: háromoldalú találkozóm lehet Putyinnal és Zelenszkijjel

Trump: háromoldalú találkozóm lehet Putyinnal és Zelenszkijjel

Fordulat az orosz–ukrán háborúban: Donald Trump bejelentette, hogy jövő héten találkozik Putyin orosz elnökkel, majd egy háromoldalú egyeztetésbe bevonhatják Zelenszkij ukrán elnököt is. Viszont tett egy olyan, tőle váratlan és eddig példátlan megjegyzést is, miszerint "Oroszország különleges fenyegetést jelent az amerikai nemzetbiztonságra".
 

Donald Trump ismét fenyegeti az Európai Uniót: a 15 százalék helyett akár 35 százalékos vám is jöhet

Ukrajnai béke - Donald Trump rendkívüli eredményekről számolt be

Vlagyimir Putyin fogadta Donald Trump különmegbízottját

Amerikai kémet fogtak az oroszok, érzékeny információkhoz férhetett hozzá

Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Elektromos és hidrogénes jövő plug-in hibrid átmenettel? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
Miért ugrotta át a McLaren a Ferrarit és a Red Bullt? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
 
Jön az elmúlt hónapok egyik legfontosabb adata – Begyújtják a rakétát a forint alatt?

Jön az elmúlt hónapok egyik legfontosabb adata – Begyújtják a rakétát a forint alatt?

Rég övezett akkora várakozás makrogazdasági adatot Magyarországon, mint most. A KSH péntek reggel publikálja az infláció júliusi statisztikáját, ami akár a forint árfolyamában is kilengéseket hozhat. A szakértők érdemi csökkenést várnak, tavaly ősz óta nem látott szintre eshetett az áremelkedési ütem, ami egyes szakértői vélemények szerint a kamatcsökkentési várakozásokat is felerősítheti, így a forint gyengülését hozhatja.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fizikai melósként sem álom a 750 ezres nettó itthon: itt a csúcsbért fizető munkahelyek toplistája

Fizikai melósként sem álom a 750 ezres nettó itthon: itt a csúcsbért fizető munkahelyek toplistája

A legjobban kereső fizikai dolgozók az energetikai és bányászati ágazatokban dolgoznak, sokan közülük vidéki ipari központokban.

Trump says 'good prospect' of summit with Putin and Zelensky after envoy's Russia visit

Trump says 'good prospect' of summit with Putin and Zelensky after envoy's Russia visit

Expectations for a ceasefire between Moscow and Kyiv are muted, despite the US president's threat of sweeping sanctions.

2025. augusztus 7. 06:00
2025. augusztus 6. 17:31
Orbán Gábor a Richter első félévéről: minden üzletág jól teljesített, képes volt növekedni
2025. augusztus 6. 17:31
Orbán Gábor a Richter első félévéről: minden üzletág jól teljesített, képes volt növekedni
