Ez ám a jó hír az elektromos autósoknak

Mint ismertették, az EDRI töltőoszlopok megkapták az E.ON friss arculatát, így könnyebben felismerhetővé és egységesebb megjelenésűvé váltak. A cég a berendezések háttérrendszerét teljesen lecserélte az új digitális szolgáltatások gyorsabb és stabilabb működése érdekében. A felhasználói igényekhez igazodva a töltőcsatlakozók elnevezései és ikonográfiája is frissült, ezáltal a jelölések és a piktogramok közérthetőbbé váltak.

A legújabb beruházás minden töltőállomáson elérhetővé tette a QR-kódos, úgynevezett ad hoc fizetést. A felhasználó a töltés indítása előtt a készüléken található kód beolvasásával egy online fizetési platformra kerül, ahol regisztráció nélkül, gyorsan és biztonságosan indíthatja el az elektromos töltést. Minden jelenleg működő egyenáramú töltőnél - legyen szó gyors- (FC) vagy ultragyors (UFC) töltőállomásról - a felhasználók egyszerűen, közvetlenül bankkártyás fizetéssel indíthatják el a töltést a töltőberendezésre telepített terminál segítségével. A helyszíni (QR kódos vagy bankkártyás) fizetés egyik előnye, hogy a mobilalkalmazásokon keresztül indított töltésekhez képest esetenként kedvezőbb díjszabást nyújthat, mivel a tranzakció közvetlenül a fogyasztó és az üzemeltető között zajlik, harmadik közvetítő fél bevonása nélkül. Az új szolgáltatást bevezető kedvezményekkel és akciókkal indította el a vállalat – ismertették.

Az EDRI 418 töltőpontja érhető el Magyarországon, amelyből 78 darab 300 kW teljesítményű. Az új ad hoc fizetési rendszer országszerte már az összes töltőpontnál működik.

Az E.ON Group-hoz tartozó EDRI töltőállomás-üzemeltető több mint 7100 nyilvános töltőponttal rendelkezik 11 európai országban, köztük Svédországban, Dániában, Németországban, Norvégiában, Lengyelországban, az Egyesült Királyságban, Csehországban, Olaszországban, Romániában, Hollandiában és Magyarországon.