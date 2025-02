Donald Trump leállította az egyik amerikai pénzérme gyártását

Az amerikai elnök hétfő hajnalban a Truth Social nevű közösségi oldalán jelentette be az egycenteseket érintő döntést. (Az egycenteseket az amerikaiak a köznyelvben gyakran pennynek hívják – bár ez utóbbi hivatalosan az angol font váltópénzének a megnevezése).

„Az Egyesült Államok túl sokáig olyan pennyket veretett, amelyek szó szerint többe kerültek nekünk 2 centnél (darabonként – a szerk.). Ez akkora pazarlás! Utasítottam a pénzügyminiszteremet, hogy állítsa le az új pennyk gyártását. Tépjük ki a pazarlást nagyszerű nemzetünk költségvetéséből, ha kell, akkor fillérenként” – fogalmazott Donald Trump a bejegyzésben.

Az amerikai elnök posztját megelőzően, pár héttel ezelőtt az Elon Musk által vezetett kormányzati hatékonysági hivatal (DOGE) szintén kiadott egy közleményt ugyanezzel kapcsolatban – emlékeztet a hirado.hu. Ők azt írták, hogy egy cent előállítása több mint 3 centbe kerül, és ezáltal az amerikai adófizetőknek több mint 179 millió dollárját kellett erre költeniük a 2023-as pénzügyi évben. Ezzel összefüggésben ismertették az Egyesült Államok pénzverdéjének adatait is.

„A pénzverde a 2023-as pénzügyi évben több mint 4,5 milliárd pennyt állított elő, ami a forgalomba szánt 11,4 milliárd érme mintegy 40 százaléka” – közölte a hivatal egy X-posztban.

