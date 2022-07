MNB: a kínálat növekedésével kell harcolni az infláció ellen

Nincs szükség Magyarországon a recesszióra az infláció letöréséhez a Magyar Nemzeti Bank álláspontja szerint.

A jegybank ügyvezető igazgatója, Baksay Gergely az InfoRádiónak elmondta: egyensúlyi növekedésre van szükség, emellett pedig a termelékenységet és a versenyképességet kellene erősíteni.

"A válságnak sok forrása lehet, láttuk azt, amikor belső, piaci oka van, a pénzügyi válság, és látjuk, milyen, amikor külső okok vannak, a járvány és a háború. Most derül ki, milyen fontos a jó gazdaságpolitika, hogy egy erős gazdaság nézzen szembe a válsággal, és milyen fontos utána a jó válságkezelés. Magyarország rossz és jó példát is szolgáltat; 2008-ban egy nagyon legyengült gazdaság nézett szembe a világ pénzügyi válságával, és hat évig tartott a talpra állás, 2020-ban viszont egy erős gazdaság nézett szembe a koronavírus-járvánnyal, és akkor másfél év alatt helyreállt a gazdaság. Most pedig itt a háborús és energiaválság" - tekintette át a helyzetet Baksay Gergely.

A jelenlegi infláció szerinte az egymásra rakódó válságok következménye.

"Ezt kormányzati intézkedések rövid távon tudják kezelni egyes termékekre koncentrálva, a monetáris politika feladata, hogy hosszabb távon kezelje a teljes fogyasztói kosárra nézve; azt kell most megelőzni, hogy hosszú távon magasan maradjon az infláció" - fejtegette.

Baksay Gergely azokkal a véleményekkel ért egyet, amelyek szerint a kínálat növelésével kell felvenni a küzdelmet az infláció ellen.

A 2010-es évtized Magyarországa szerinte már megmutatta, hogyan lehet az egyensúly fenntartása mellett is növekedni.

"Ez egy olyan évtized volt, amikor a világ gazdasága és a magyar is növekedett, javultak a pénzügyi egyensúlyok, alacsony volt az infláció és javult a folyó fizetési mérleg. Ezt kell megismételni. Magyarországon 850 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma, a kereslet és a kínálat egyszerre nőtt."

A feladat - mivel ilyen léptékben már nem tud növekedni a munkaerőpiac -

megtalálni, hogyan lehet a korábbi tempóhoz visszatalálni.

"A termelékenységnek kell növekednie, ezért mondja azt az MNB, hogy a következő évtizedben minőségi termelékenységi fordulatra van szükség" - tette hozzá.

Nyitókép: YouTube/Magyar Nemzeti Bank