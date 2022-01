Idén is káosz várható a kínai kikötőkben

A legnagyobb kínai kikötőkben fennakadásokat okoznak a koronavírus-kitörések miatt életbe léptetett karanténintézkedések, lezárások és megszorítások: egyes esetekben a légi szállítási költségek 50 százalékos áremelkedése fokozza a káoszt a CNBC cikke szerint.

A hamarosan beköszöntő holdújév előtt a légi szállítás ára emelkedett, egyes vízi szállítók pedig felfüggesztették tevékenységüket, ami a pandémia következményei után talpra állni képtelen ellátási lánc számára ismételt csapást jelentett.

Az ok: zéró Covid

Mindez a Kínában továbbra is vallott zéró Covid-stratégia mellett történik: ennek értelmében a kikötőkben és nagyvárosokban jelentkező fertőzések következménye szigorú lezárás.

"Bár a kikötők működhetnek, a jelenlegi korlátozások - mint például a kötelező karantén és a tesztelés - továbbra is lassítják a szállítást és késedelmeket okoznak" - mondta Atul Vashistha, a Supply Wisdom ellátási lánc tanácsadó cég alapítója és elnöke.

Hozzátette, Kína legfontosabb prioritása most az, hogy a jövő hónapban kezdődő téli olimpia és a közelgő holdújév előtt korlátozza a koronavírusos megbetegedések terjedését.

Az ebből következő kikötői korlátozások káoszt okoztak.

"A termékek felhalmozódnak, miközben a hajóknak megtiltották a belépést. A negatív PCR-tesztkövetelmények és az utolsó pillanatban történő átirányítások hatására 2022 úgy kezdődött, ahogy 2021 véget ért - káosszal" - mondta Vashistha.

A légi fuvarozás ára kilőtt

A kulcsfontosságú kikötővárosokból, Sencsenből, Tianjinból és Ningbóból, valamint az ipari központ Hszianból is jelentettek eseteket, aminek következménye lezárás és más korlátozó intézkedéseket lettek. Egyre több város érintett, Pekingben, a téli olimpia helyszínén is megjelent már az omikron. Decemberben Ningbóban is észleltek fertőzéseket, ami az ország harmadik legnagyobb kikötővárosában problémákat okozott. Sok hajót irányítottak Sanghajba a gondok miatt, ami ott is zsúfoltságot és késéseket eredményezett.

A tengeri szállítási árakban ez 4 százalékos növekedést eredményezett, de nem valószínű, hogy e téren további drágulás lenne várható - más a helyzet azonban a légi szállítással.

"Mivel még van elég idő holdújév előtt a légi árufuvarozásra, az ünnepek előtti rohanás, valamint a világjárvány miatt korlátozott kapacitás felfelé nyomja a légi árufuvarozási díjakat" - mondja Judah levine, a Freightos fuvarozásfoglaló platform kutatási vezetője. A Freightos Air Index szerint a Kínából Észak-Európába irányuló árfolyam 9,59 dollár/kg volt január közepén, ami több mint 50 százalékos emelkedést jelent a január eleji 6 dollár/kg alatti árfolyamhoz képest.

Erről szól az idei év is

John Ferguson, az Economist Impact globalizációval, kereskedelemmel és pénzügyekkel foglalkozó vezetője szerint a koronavírussal szembeni kínai zéró tolerancia jelentős hatással lesz a globális ellátási láncra.

"Ez a legújabb sokk rosszkor jön a globális ellátási lánc számára. A karácsonyi időszak és az omikron miatt már eleve feszült volt a helyzet, de a kínai kikötői problémák új szintre emelik ezeket a bonyodalmakat" - mondta Ferguson.

"Kína stratégiája kulcsfontosságú, mivel a járványkitörések további zárlatokat vagy lezárásokat fognak eredményezni a kulcsfontosságú területeken.

Tekintettel arra, hogy közeleg a téli olimpia, valamint az év későbbi részében fontos politikai események történnek majd, nem valószínű, hogy még idén feladnák a zéró Covid-stratégiát"

- fogalmazott. A szállítmányozó cégek legalább már tudják, mire kell a következő hónapokban is számítaniuk, de ez nem változtat azon a helyzeten, hogy a csomagoknak egyszerűen nincsen hely a kikötőkben.

Nyitókép: AvigatorPhotographer/Getty Images