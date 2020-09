Sokan áldoztak az otthoni wellness kialakítására

Jótékonyan hatott a lakberendezési piacra a karantén időszaka: érzékelhetően megnőtt a lakásfelújításba kezdők száma – nyilatkozta a Világgazdaságnak Ács Erzsébet, a Lakberendezők Országos Szövetségének (LOSZ) elnöke. Sokan nemcsak a szükséges karbantartásokra, esztétikai felújításra költöttek, a sokmilliós jakuzzis pihenőövezetek, illetve a a kerti játszóterek és a gyerekszoba-berendezések iránt is megnőtt az érdeklődés

Bár sokan maguk végezték a felújítási munkákat, a lap szerint a bezártság hónapjaiban megélénkülő otthoni wellness iránti igénynek köszönhetően

sem a tervezői, sem a kivitelezői árak nem csökkentek az idén, bár nem is emelkedtek számottevően.

A külföldről hazatért szakemberek jelenléte nem enyhített a szakemberhiányon, és a jó mesterekre akár egy évet is várni kell. A lakberendezők többsége sem tud rövid távra megbízást felvenni, ugyanis a megélénkült lakossági piac mellett jelentős lökést adott a szektornak a kereskedelmi szálláshelyek fejlesztésére kiírt pályázatok nyomán jelentkező céges kereslet is, a panziófejlesztési támogatás hatására jelentős megrendelésekhez jutottak a lakberendezők is. Utóbbiak számára komoly segítséget jelentett a digitális technika térhódítása, a 3D-s szkennelési eljárás eredményeképp a helyszín személyes szemrevételezése nélkül is lehetséges már komplex egyedi terveket készíteni távmunkában.

A piac működését azonban veszélyezteti a második járványhullám és a rendezvények e miatti esetleges korlátozása. Ács Erzsébet szerint nagyon is hiányoznak a szakmának a konferenciák, kiállítások és a személyes üzleti megbeszélések. Épp ezért készülnek az őszre halasztott Construma és Otthon Design kiállításokra is.

Nyitókép: Pixabay.com