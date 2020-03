Ismert nevek a NAV szégyenlistáján

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2019 negyedik negyedévében 86 adózónál állapított meg - jogerőre emelkedett határozatban - jelentős összegű adóhiányt, összesen 14,2 milliárd forint adót hiányol az állam - írta a Napi.hu. A kiszabott mulasztási és adóbírság még 19 milliárd forinttal növeli a velük szembeni követelések összegét. 2019 harmadik negyedévében egyébként 92 adózónál tártak fel nagyobb adóhiányt, össesen 12,8 milliárd forintot, ami miatt további 15,7 milliárd forintnyi bírságot kaptak.

A frissített listán 37 cég és 49 magánszemély neve szerepel,

de vannak, akik többször is feltűnnek rajta, és olyanok is, akiket évek óta nem zavar a feketelistás szereplésük - utóbbira példa Berki Krisztián, aki legutóbb azzal került be a hírekbe, hogy a Blikk cikke szerint elismerte bűnösségét fiktív számlák befogadásáért egy éppen zajló, költségvetési csalási ügyben a bíróságon, 45. rendű vádlottként. De a magánszemélyek listáján más ismert nevek is feltűnnek: többek között Bíró Ica, aki bedőlt devizahitele után került fel rá.

Magánszemélyek között a rekordot több mint félmilliárd forintos adóhiánnyal a csongrádi Tóth Tibor tartja, aki 2019. negyedik negyedévében került fel a listára, és még kétszer annyi, 1,1 milliárd forintnyi adóbírságot is kapott a tartozás miatt

A vállalkozások között a szentendrei székhelyű, korábban fém és érc nagykereskedelemmel foglalkozó Vasbeta Kft. a legnagyobb adós 1,9 milliárd forintnyi adóhiánnyal és 1,1 milliárdos bírsággal.

Az elévülési időn belül huzamosabb ideje, vagyis 180 napon keresztül folyamatosan tartozók jelentős összeggel tart hosszabb ideje tartozó magánszemélyek listáján 2602-en szerepelnek, ebből 1892-en magánszemélyként, 678-an egyéni vállalkozóként halmoztak fel tartozást, továbbá 32 olyan személyt is nyilvántartásba vett a NAV, akik nem rendelkeznek lakcímmel.

Ugyancsak ott a listán Ács László, a Zöldek Pártja elnöke, aki a tavaly őszi önkormányzati választáson is ringbe szállt függetlenként a főpolgármester-jelöltségért, illetve a Bunge-ügyben bíróság elé állított, és a befolyással üzérkedést felfüggesztett börtönnel megúszó vállalkozó, Tábor Viktor is. Szintén az ismertebb nevek között említhető Dobrai Sándorné, azaz bróker Marcsika, Seffer István plasztikai sebész, Fischl András, aki Frabato mágus néven ismert, N. Forgács Gábor filmes (aki egyebek mellett az Álom.net című film rendezője volt) és Volkova Ekaterina divattervező is, aki a becsődölt - és 100 millió forintnál nagyobb adótartozást felhalmozó - gázkereskedő Emfesz Kft.-t vezető Góczi István felesége.

A céges szégyenlistán 180 napon keresztül folyamatosan fennálló 100 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkező szervezetek listáján 1573 társaság neve olvasható, közülük mintegy 1300 vállalkozás már kényszertörlés, felszámolás vagy végelszámolás alatt áll. Ezen a listán megtalálható többek között a jelenleg kényszertörlés alatt lévő Systrans Rendszerintegrátor Kft. is, amelynek 2012 óta ügyvezetője az a Balogh Sándor, aki a 2017-es budapesti vizes világbajnokságot szervező BP2017 Nonprofit Kft. gazdasági igazgatója volt, s akit jelenleg köröz a rendőrség költségvetési csalás és befolyás vásárlása gyanújával.

A NAV tavaly az utolsó negyedévben a Műhely Produkció Közhasznú Nonprofit Kft.-nél több mint 174 millió forint adóhiányt állapított meg, valamint 356 millió forint bírságot is kiszabott. A Műhely Produkció volt az egyik olyan előadó-művészeti szervezet, amelynek a kulturális tao-támogatás (a cégek adókedvezményt érvényesíthettek a támogatásért) igénybe vétele érdekében nagyon megugrott a külföldi előadásainak száma.

Adóslistán van az egykor Baloghhoz köthető, másfél éve felszámolási eljárás alatt lévő, algyői székhelyű CH-Plussz-2000 Kft. is, amelynek az utolsó bejegyzett főtevékenysége a "folyadék szállítására szolgáló közmű építése" volt. A cég 2013 áprilisában került Balogh közvetett többségi érdekeltségébe (és volt tavaly májusig), ezt követően a 2012-öt még egymilliárdos veszteséggel záró kft. harmadmagával együtt egy több milliárdos állami munkához jutott - az EU-támogatással finanszírozott, furcsa víziközműves közbeszerzésről itt írtunk bővebben.

A működő vállalkozások között van az egyik ismert kelet-magyarországi, egykor multiknak is beszállító, illetve exportáló húsfeldolgozó és kereskedő vállalkozás, a hajdúnánási Lac-Hús Kft. A kötelezettségállománya 2018-ban meghaladta a 230 millió forintot. Tartósan eredményesen működik viszont a tulajdonos családtagjához köthető húskereskedő vállalkozás, a 2018-ban hatmilliárd forintos forgalmat bonyolító Béta Fresh Kft., amely a Lac-Hússal ellentétben nem áll NAV-végrehajtás alatt.

Szintén működő, ám tavaly ősszel csődvédelmet kérő vállalkozás a Dispomedicor Egyszerhasználatos Orvosi Eszközöket és Műtét-technikai Termékeket Gyártó Zrt. is. A debreceni székhelyű társaság a magyar egészségügyben megszokott 90-120 napos fizetési határidő miatt és a működéshez szükséges forgóeszközhitel hiánya miatt került nehéz helyzetbe, 2018-ban másfél milliárd forintos veszteséggel zárta az évet.

Még működik a tatabányai cégtemető

A problémás vállalkozások "cégtemetőjeként" elsőként elhíresült székhelyre, a Tatabánya, Komáromi út 31. alá bejegyzett vállalkozások közül jelenleg 12 társaság neve olvasható a több mint százmilliós adótartozást felhalmozók listáján. Ezek kényszertörlés vagy felszámolási eljárás alatt állnak.

Az adóslistán olyan ismert vállalkozások is fent vannak, mint például az állam által korábban megmentett, évek óta évi több száz milliós veszteséggel működő szombathelyi Styl Fashion Ruhaipari Kft., továbbá a felszámolás alatt lévő FÉG Konvektorgyártó Zrt., az egykori Alexandra könyves hálózathoz és tulajdonosaihoz köthető cégek (Matias-Borászat Kft., Könyvbazár Kft., Pécsi Direkt Kft., Rainbow Üzletlánc Kft.), a Sikér Malomipari Zrt., a Class FM rádiót egykor működtető Advenio Műsorszolgáltató Zrt., a Demján Sándor néhai milliárdos vállalkozóhoz köthető Arcadom Építőipari Zrt., a Buda-Cash Brókerház Zrt., a Budapesti Vegyiművek Zrt., az Electro World Magyarország Kft., az Emfesz Kft., az Ikarus Holding Zrt., az Ikarus Egyedi Autóbusz Gyártó Kft. (volt NABI), a Kézizálog Zrt., a Malév Vagyonkezelő Kft., az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet, a volt CBA-partner Palóc Nagykereskedelmi Kft., a Quaestor Értékpapír-kereskedelmi és Befektetési Zrt., a Synergon Integrator Rendszerszolgáltató Kft. és az Újpest FC Football Club Kft.

Nyitókép: Pixabay