Bróker Marcsi szerint rossz a vádirat

Hogy felment-e majd a bíróság? Három évet leültem, egy éve nem hagyhatom el a lakóhelyemet, valaki biztosan talál majd valamit ellenem – mondta a Blikknek a 767 rendbeli üzletszerűen elkövetett csalás, jogosulatlan pénzügyi tevékenység, kétrendbeli sikkasztás és számvitel rendjének megsértése miatt vád alá vont D. Sándorné, azaz Bróker Marcsi, a karcagi Kun-Mediátor Kft. egykori vezetője a Szolnokon zajló per újabb tárgyalási fordulója előtt. Szerinte rossz a vádirat, mert nem csalt, legfeljebb jogosulatlan pénzintézeti tevékenységért vonhatják felelősségre. "A bíróság korrekt, de a tárgyalóteremben színjáték zajlik. Vicc, hogy egy nyugdíjas követel tőlem 1 milliárd forintot. Összességében nem okoztam kárt, hiszen több volt a kifizetésem, mint a bevételem."

Kijelentette, megbánta, hogy belevágott az üzleti életbe, de szerinte Magyarországon szándékosan tették tönkre a brókercégeket, az ő cége is ennek lett az áldozata. Erről könyvet is ír majd, amiben állítása szerint mindent őszintén elmond. A bulvárlapnak beszélt arról is, csak Belize-ben értesült arról, hogy nemzetközi elfogatóparancs van ellene, így a két hetes út két évig tartott. Sajnálja azt is, hogy a lányainak a botrány kirobbanása után kapott fenyegetések hatására el kellett menekülniük Karcagról.

A nő beszélt arról is, hogy nyugdíjas lett, mivel azonban a 260 ezer forintos nyugdíja felét levonja a NAV, mert állítólag 30 milliós adótartózása van, nem tud megélni és így lánya segítségére szorul.

A keddi tárgyaláson a nő három korábbi könyvelőjét hallgatták meg, azt mondták, az asszony eltitkolta a könyvelők előlük, hogy nincs engedélye pénzintézeti tevékenységre. Egyébként maguk a könyvelők is adtak át pénzt befektetésre az egykori üzletasszonynak, aki a piaci kamat tripláját ígérte nekik. A Blikk beszámolója szerint egyikük 3 milliót bízott az asszonyra, akitől majdnem a háromszorosát kapta vissza hozamként, de még így is további 2 milliót követel tőle.

D. Sándornét különösen jelentős kárt okozó, több mint tizenkétmilliárd forintos csalással vádolja a Szolnoki Törvényszék. Ellene 767 rendbeli üzletszerűen elkövetett csalás, jogosulatlan pénzügyi tevékenység, kétrendbeli sikkasztás és számvitel rendjének megsértése miatt indult büntetőeljárás. Tavaly december 10-e óta szabadlábon védekezhet, otthonát naponta csak két órára hagyhatta el.

