Váltás kapujában a szentgotthárdi Opel-gyár

Miközben a francia PSA Peugeot-Citroën decemberben aláírja az autóipari szakemberek képzelőerejét felülmúló egyesülésről szóló megállapodást a Fiat Chrysler Automobiles (FCA) céggel, a megtakarítási céloknak komoly, a létszámokat és a béreket is érintő következményei vannak Németországban és Lengyelországban a PSA tulajdonában lévő Opel-üzemekben.

A magyar egység 2018-ban többször, és még idén augusztusban is "önkéntes elbocsátási programot" hirdetett, ezek nyomán idén 70, 2018 év eleje óta pedig 350 fővel csökkent a létszám, jelenleg 850-en dolgoznak a cégnél (plusz 150-200 ember, akik egy külsős cég alkalmazottai) - számolt be a helyzetről a napi.hu-nak Kaszás Zoltán, az Opel Szentgotthárd Kft. szóvivője.

A magyar gyártó- és szerelősorokon 2020 januárjának első napjaitól átállnak egy új háromhengeres 1,2 literes turbó PSA EB-benzinmotor, valamint EP-hengerfejek gyártására.

Ezzel az üzem gyakorlatilag lecseréli eddigi gyártási palettáját.

Az elmúlt hét évben gyártott GM-fejlesztésű motorok mostanra kifutottak, ugyanakkor ezeket a meglévő típusokat még a jövő évben nagyon alacsony darabszámban gyártani fogják.

Az elmúlt időszakban a termelőegységek átépítése zajlott, a munka pedig mostanra gyakorlatilag befejeződött. Az új motorok próbagyártása során már jelentős mennyiségek készültek el. A szakember bizakodó a termékváltással kapcsolatban: a háromhengeres turbófeltöltős benzinmotor a PSA-csoport "alapmotorja", vagyis a társaságon belül ebből készül a legtöbb. A termékből 100, illetve 130 lóerős verziót gyártanak majd Szentgotthárdon, és azokat nemcsak az Opelekbe - azon belül is a most piacra kerülő új Corsa-modellbe - szerelik bele, hanem különböző Peugeot és Citroen - típusokba, valamint a társaság prémiummárkáját képviselő DS modelljeibe is. A magyar gyárnál bíznak benne, hogy az új motor iránt nagy lesz az igény az európai piacon, ezáltal a termelési volumen fel fog futni. Szintén cél, hogy a mostani dolgozói létszámot megtarthassák a jövő évben is.

