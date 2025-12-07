Rövidesen fordul egyet az időjárás

Kora reggeltől északnyugat felől átmenetileg szakadozik, csökken a felhőzet, ezzel együtt a csapadék esélye – estig azonban az ország keleti, délkeleti felén még borult maradhat az idő, és ott gyenge eső is előfordulhat. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Kora délután a hőmérséklet nagyrészt 7 és 12 fok között valószínű, de Borsodban ennél pár fokkal hidegebb, északnyugaton pár fokkal melegebb is lehet.

A jövő hét első felében szárazabb levegő érkezik fölénk, bár hétfőn még elfordulhatnak kisebb esők az északi, északnyugati tájakon. Keddtől nagyobb területen szakadozik fel a felhőzet; a csúcsértékek nagyrészt 10 fok körül alakulhatnak és az éjszakák is enyhék, nagyrészt fagymentesek lesznek.