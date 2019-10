Tízmilliárdok jutnak a nagyvállalatoknak

A program bő 200 milliárd forint értékű fejlesztést és hozzávetőleg 2400 új munkahely létrehozását mozdította elő - írta a Világgazdaság a Pénzügyminisztérium (PM) összegzése alapján.

Az NBT-t a kormány gazdaságpolitikai célkitűzései hívták életre, amelyek meghatározó eleme az újraiparosítás, az iparfejlesztés, a kabinet szerint ennek megvalósítása érdekében szükséges azon tőkehiányos hazai nagyvállalatok és a tervezett beruházás révén a nagyvállalati méretkategóriát elérő kis- és középvállalkozások támogatása, amelyek számottevő mértékben járulnak hozzá a gazdaság - ezen belül a feldolgozó- és az építőipar - növekedéséhez, modernizációjához - írta a lap.

A pályázatok elbírálásakor sokat nyomott a latban, ha az adott vállalat a munkaerő megtartása mellett a hatékonyság növelésére is törekedett, a modem technológiák alkalmazásával pedig egyes hiányszakmák kiváltására is képessé vált. Az elmúlt hetekben több olyan beruházást adtak át, amelyhez az adott vállalat NBT-forrást is igénybe vett. így például a Gallus csoporthoz tartozó Taravis Kft. 1,2 milliárd forintból épített fel egy csirkefeldolgozó üzemet, amelyhez 290 milliós támogatást kapott, a Wamsler SE 3,6 milliárd forintos, robotizált üzemcsarnokának pedig a felét fedezte az állami ráfordítás.

A PM összegzése szerint a nagyvállalati támogatások legutóbbi, 2018-as nyerteseinek tizenöt kapacitásbővítő fejlesztésre ítéltek meg együttesen 30,62 milliárd forintot, két vállalat pedig három-három projekt finanszírozásához is kapott támogatást.