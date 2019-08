Olaszország-szakértő: a nagy túlsúlytól csak lassan lehet megszabadulni

Kedd óta "papíron is" kormányválság van Olaszországban, a koalíció felbomlását a miniszterelnök bejelentette, az államfő most a parlamenti frakciók vezetőivel egyeztetve tájékozódik, van-e esély új többség kialakulására a jelenlegi helyzetben, vagy előre hozott választások formájában kell visszaadni a döntést a népnek; ez utóbbi esetben most jó esély van arra, hogy Matteo Salvini és a Liga alakítson kormányt Rómában.

Aki úgy érzi, kormányválságról kormányválságra megy előre a legújabb kori olasz történelem, nem jár messze az igazságtól, a II. világháború óta ugyanis most fejezi be tevékenységét a 65. kormány.

"A legfontosabb tehertétel az, hogy nagyon nagy államadósságot cipel Olaszország. Ez nem változott meg, az Európai Unió nem igazán hajlandó nagyobb engedményt tenni a költségvetési deficit tárgyában, 3 százalék alattit követel, ezt szerették feszegetni a korábbi kormányok is" - fogalmazott az InfoRádióban Magas István, a Corvinus Egyetem professzora. "Most az egyetlen pozitívum, hogy a kötvénypiacok viszonylag olcsón adnak Olaszországnak is pénzt, tíz éves lejáratra 1,31 százalékos kamattal. Ezt érzik a kormányok, hogy lehetőség van olcsón, hosszú távra pénzt szerezni" - tette hozzá. Ismert, az adósságteher uniószerte csak Görögországban nagyobb, ugyanakkor

az EU sem engedi csődközeli helyzetbe, mert azt az eurózóna megbánja.

Hogy hogyan találhat vissza a normál működéshez az olasz gazdaság, arról Magas István egyrészt azt mondja, a megtakarító országok - Japán, Kanada, Ausztrália - láthatnak fantáziát az olasz, de még a görög kötvénypiacban is, de ennél lehet egy fontosabb összetevő is.

"Ha valaki túlsúlyt cipel, attól túl gyorsan megszabadulni veszélyes lehet, szép lassan kell.

A pénzügyeknek is szépen, lassan kell rendeződni, akármilyen kormány áll fel, legyen barátságban az Európai Bizottsággal, főleg a költségvetési kritériumokat tekintve" - mutatott rá.

Magas István szerint mindig az a kérdés, hogy kormányváltás után is tartható-e a költségvetés, illetve hogy az adórendszerben tudnak-e olyan átalakítást hozni, ami a költségvetés számára kényelmes helyzetet teremt, és nem nagyon durva az adófizetők számára.

"Muszáj lesz hozzákezdeni az adósság leépítéséhez, esetleg egy új, korszerű adórendszerrel, de ezt is csak fokozatosan és kis lépésekkel lehet."

Nyitókép: MTI/AP/Gregorio Borgia