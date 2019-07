Matolcsy György: a magyar államadósság lehetőség is

"Magyarországon is egyenlőtlen a társadalom vagyoni és jövedelmi helyzete: a tehetősebb fele a vagyon 91 százalékát, a másik fele a 9 százalékát birtokolja. Mintha a második fele a társadalomnak reménytelen helyzetben lenne a felemelkedés terén. Az első fele is mintha hasonló helyzetben lenne, ha a gazdag európai országokkal hasonlítjuk össze magunkat. Majdnem, de szerencsére mégsem" - írta Matolcsy György a novekedes.hu oldalon.

Századunk nagy hullámai valójában azoknak kedveznek, akik ma lent vannak, akiknek semmijük sincs, de felfelé törnek

- vélekedett a jegybankelnök.

Kifejtette: a tehetősek és a vállalkozások lovagolják meg az „egyre nagyobb régió” és az „egyre több város” hullámait. "Fektessünk be nagyvárosainkba, egy 4 milliós Budapestbe, a Kárpát-medencébe és a Visegrádi 4-6 országba. Sőt,

új kalandozási terünk már kiterjed Olaszországra, Lengyelországra és Bajorországra is!

Minden hullám, ami zöld és hosszútávon fenntartható, digitális, fúziós (pl. egészségipar, mezőgazdaság, vegyipar és nanotechnológia kereszteződése), robot, ami egyre kisebb vagy egyre nagyobb, ami kikapcsolja a közvetítőt, vagy ami gyorsabb, mint a korábbi. Nézzünk szét a közvetlen környezetünkben: biztos jönnek hullámok felénk, lovagoljunk rajtuk!"

Új törzsek tagjaivá válni

Véleménye szerint újhullámos törzsek alakulnak, és ezekbe be kell lépni. "Lépjünk be a gyermeket vállalók, az egészséges életmódot választók, az állandóan tanulók, a világlátók és a kalandozók, de főként a bizakodók és kitartók törzseibe! Az új törzsek a legerősebb új hullámok, együtt minden sikerülhet!"

Az államadósság lehetőség is

Megemlítette a magyar államadósságot is, amely szerinte kettős természetű, teher és lehetőség egyszerre. "Lehetőség, mert az új állampapírokkal 2030-ig minden államadósság forintban, hazai szereplőknél és zömében a családoknál halmozódik majd fel. Ezresekkel is lehet gyarapodni, ha hosszútávon kamatos kamattal fektetünk be. Tanítsuk meg agyunkat erre a gondolkodásra, mert magától nem tudja!"

Hasznot hajtani az adatokból

A fejlődés, a növekedés új üzemanyaga az írása szerint az adat. "Mindenki adatforrás, ezért mindenki fontossá vált. Az államnak kell olyan szabályozást alkotnia, amikor minden magyar részesedhet az adatainak felhasználásából származó haszonból. Szabályozzunk okosan!"

Nyitókép: Pixabay