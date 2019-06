Mintha túl olcsó lenne a cigaretta és az alkohol

Dániában a legmagasabb az élelmiszerek és az alkoholmentes italok ára az Európai Unióban, az uniós átlag 130 százalékával, mögötte a sorrend Luxemburg (125), Ausztria (125), Írország (120), Finnország (120) és Svédország (117) - derül ki az Eurostat adataiból. A legolcsóbbnak Romániát mérték az EU-átlag 66 százalékával, aztán következik Lengyelország (69), Bulgária (76), Litvánia (82), Csehország (84) és Magyarország (85).

Az alkoholos italok tekintetében Finnország a legdrágább (182 százalék), a legolcsóbb pedig Románia és Bulgária (74-74), mögöttük pedig Magyarország következik (77).

A dohányárukért Nagy.-Britanniában kell a legtöbbet fizetni (204), Bulgáriában a legkevesebbet (49), de a magyarországi árak is jelentősen elmaradnak az uniós átlagtól, mindössze 63 százaléka.

Az élelmiszereknél a magyar árak leginkább a tejtermékeknél és a tojásnál közelítenek az uniós szinthez (93 százalék), a kenyérnél és a pékáruknál a 77 százaléka, a húsnál a 75 százaléka.

Érdekesség, hogy három unión kívüli országban is jóval drágább az élet, mint a listavezető Dániában. Norvégiában, Izlandon és Svájcban is jóval magasabbak az árak, az élelmiszereknél Norvégia vezet (163), valamint a dohányáruknál is (222), míg az alkoholos italoknál Izland (268).

Nyitókép: Pixabay