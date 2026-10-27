A csigák most készülnek a nagy tavaszi invázióra, muszáj lépni, ha félti a növényeit

Az Agroinform szakcikke szerint a petecsomók megsemmisítése és a talaj lazítása jelentősen csökkenti a jövő évi kártételt.

A csigák elleni védekezésben a szakemberek szerint az ősz jelenti a kulcsfontosságú időszakot, a kártevők ugyanis a hőmérséklet 10 Celsius-fok alá süllyedésével elkezdik lerakni a következő generációt jelentő petéiket.

A talajfelszín közelében, növényi maradványok, falevelek, komposztdombok vagy kőrakások alatt elrejtett csomók egyenként 50–100 petét is tartalmazhatnak.

A védekezés első lépése a búvóhelyek megszüntetése, a kert alapos feltakarítása, valamint a megtalált petecsomók összegyűjtése és elpusztítása.

A talaj felső 2-3 centiméteres rétegének átdolgozása – például gereblyézéssel vagy ásóvillával – a felszínre hozza a tojásokat, amelyek így kiszáradnak vagy a madarak táplálékává válnak.

A szakemberek felhívják a figyelmet arra is, hogy a kártevők a szomszédos elhanyagolt területekről is könnyen átterjedhetnek, ezért a tartós eredmény eléréséhez a szomszédok és a helyi gazdálkodók összehangolt, közös védekezése a legindokoltabb.