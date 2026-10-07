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Egy Apple MacBook félig kinyitva egy asztalon.
Nyitókép: Unsplash

Nagyot szigorít az Apple, rengeteg felhasználót érint

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Az Apple-t láthatóan aggasztja, hogy az egyre fejlettebb AI-ügynökök olykor önállósítják magukat, ezért elzárja a teljes hozzáférést, a kulcsot pedig a felhasználók kezébe adja.

Nagyot szigorít az Apple a macOS-en, válaszul a mesterségesintelligencia-ügynökök által jelentett egyre nagyobb kockázatokra – írja a TechCrunch híradása nyomán a hvg.hu.

A szigorított szabályozás a „teljes lemezhozzáférést” érinti, így szeretné a vállalat elérni, hogy csak akkor kapjon teljes hozzáférést egy AI-ügynök a rendszermeghajtóhoz, ha a felhasználó egyértelmű, konkrét engedélyt ad erre.

A változtatást nagyjából egy héttel azt követően jelentette be az Apple, hogy Jason Aten, az Inc újságírója igen aggasztó dologra bukkant: a Meta Muse AI nevű ügynöke ismerte az üzenetei tartalmát, pedig ő egészen biztosan nem adott erre engedélyt az iPhone-ján vagy a Mac számítógépén.

A Meta szóvivője, Andy Stone cáfolta a jelentést, szerinte az Üzenetek alkalmazáshoz kizárólag a felhasználó engedélyével fér hozzá az AI-ügynök, amely opcionális. A szóvivő megjegyezte: a teljes lemezhozzáférés mellett az Üzenetekhez is külön engedélyt kell adni ehhez.

Mindenesetre az Apple most a szigorítás mellett döntött. Tájékoztatásuk szerint egyik-másik fejlesztő alkalmazása úgy használta a teljes lemezhozzáférést, hogy az veszélybe sodorhatja a felhasználókat azzal, hogy mindenhez – többek között fájlokhoz, e-mailekhez, üzenetekhez, böngészési előzményekhez – is hozzáfér. Ráadásul a felhasználó külön engedélye nélkül.

A vállalat hangsúlyozta: ahogy az AI-ügynökök jobbá és önállóbbá válnak, jelentősen megnövekednek az ehhez hasonló kockázatok is. Egyelőre nem közölték, mikor adják ki a frissítést, ami után már egyértelmű felhasználói engedélyre lesz szükség a teljes hozzáféréshez.

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