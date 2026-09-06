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Vasárnap még visszatér a meleg, de a meteorológia már figyelmeztet

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A hidegfront átvonult felettünk, mögötte a felhők megfogyatkoznak, a hét utolsó napján napos idő ígérkezik. Valamirevaló front a jövő hét közepén érkezhet térségünkbe – közölte a HungaroMet.

A szombati hidegfront mögötte nagyon gyorsan kiszárad a légkör, és ismét egy anticiklon veszi át az irányítást időjárásunk alakításában. Mindeközben már egy Nyugat-Európa fölött hosszan elnyúló hidegfront közeleg, ami a jövő hét közepén érkezhet meg térségünkbe, lényegesen nagyobb változást okozva.

Általában derült vagy gyengén felhős, napos idő várható vasárnap, az északkeleti és délnyugati tájakon lehet kicsivel több a gomolyfelhő, de csapadék ott sem alakul ki. Az északnyugati, északi szél sokfelé megélénkül, amit helyenként erős lökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 24 és 28 fok között alakul.

A jövő hét elején ismételten melegszik majd a levegő, mígnem szerdán meg nem érkezik az említett újabb hidegfront; a lehűlés mértéke és a csapadék területi kiterjedése és mennyisége viszont még bizonytalan.

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