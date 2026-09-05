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Esernyős lány a Duna budai oldalán sétál az esőben.
Nyitókép: Getty Images/martin-dm

Kánikula, ennyi volt? Már látszik a lehűlés

Infostart

Lőttek a kánikulának? Egyre inkább úgy fest, hogy a jövő hét közepén végre egy olyan hidegfront érkezhet, amely mögött nem tér vissza (egyből vagy legalábbis rövid időn belül) a kánikula. Ez persze nem jelenti azt, hogy idén már nem lesz 30 fok, de már valamelyest késő nyári/kora őszi jegyeket mutathat időjárásunk – írja a HungaroMet.

Ami most a legfrissebb számítások szerint látszik nagyvonalakban:

  • a szerdán érkező hidegfront hullámot vethet térségünkben;
  • a lehűlés mértékében bőven van még bizonytalanság: a fáklya 9-e, 10-e tájékán kezd erős „lobogásba”, éppen ezért az alább látható diagramon szereplő értékeket (amely a valószínűségi átlagot mutatja) „nagyon ne vegyük készpénznek”;
  • a lehűlés nem egyik napról a másikra zajlik le országos szinten, előbb az északnyugati tájakon kezdődik el a hőmérséklet-csökkenés, ahogyan az általában lenni szokott, de a keleti országrészben ehhez képest napokban mérhető csúszás is lehet (ez jól látszik a keleti városok fáklyadiagramjain – nyílik az olló);
  • végezetül növekednek a csapadékesélyek

– zárul a bejegyzés.

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