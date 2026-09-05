Kánikula, ennyi volt? Már látszik a lehűlés

Ami most a legfrissebb számítások szerint látszik nagyvonalakban:
- a szerdán érkező hidegfront hullámot vethet térségünkben;
- a lehűlés mértékében bőven van még bizonytalanság: a fáklya 9-e, 10-e tájékán kezd erős „lobogásba”, éppen ezért az alább látható diagramon szereplő értékeket (amely a valószínűségi átlagot mutatja) „nagyon ne vegyük készpénznek”;
- a lehűlés nem egyik napról a másikra zajlik le országos szinten, előbb az északnyugati tájakon kezdődik el a hőmérséklet-csökkenés, ahogyan az általában lenni szokott, de a keleti országrészben ehhez képest napokban mérhető csúszás is lehet (ez jól látszik a keleti városok fáklyadiagramjain – nyílik az olló);
- végezetül növekednek a csapadékesélyek
– zárul a bejegyzés.