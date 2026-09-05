Kánikula, ennyi volt? Már látszik a lehűlés

Péntek reggeltől bárki kikeresheti, melyik magyar kórházban hány Clostridioides difficile-fertőzést (CDI) regisztráltak az elmúlt években. Az első ösztön minden olvasónál ugyanaz lesz: megnézni, melyik kórház a "legjobb" és melyik a "legrosszabb". Ferenci Tamás biostatisztikus, a mögöttes módszertan egyik kidolgozója szerint pontosan ez az a csapda, amibe nem szabad belesétálni – és amit ha megért, saját maga is ellenőrizni tudja majd, miért.