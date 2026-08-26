„Élet az Atya Szeretetében” – új ember születik a szeminárium résztvevőiben

Gregor Gábor és Gregor Ágnes, az „Élet az Atya Szeretetében” című szeminárium hazai szervezői az InfoRádióban elmondták: csodálatos látni, ahogy a résztvevőknek fokozatosan kinyílik a szíve.

„Mi emberek sok-sok nehézséggel küzdjük az életünket. Keressük az életünk értelmét, szeretnénk boldogok lenni. Valami hiányzik belőlünk. A szeretet. A szeretet, ami betölti azt a hiányunkat, hogy értékesek legyünk. Ezt nagyon sokan keresik különféle úton-módon. A hívő emberek közelebb kerülnek Istenhez, mert ott, az Istennél keresik ezt a szeretetet. Ez a szeminárium is abban segít, hogy ezen az úton tudjunk majd járni” – fogalmazott Gregor Gábor.

Gregor Ágnes arról beszélt, hogy

a szeretet nem egy érzelem, bár sokan ezt gondolják.

„A szeretet az, amikor merek dönteni amellett, hogy a másiknak én jót fogok tenni. Én azt akarom, hogy a másik örüljön, hogy neki jó legyen, hogy boldog legyen mellettem, vagy abban az élethelyzetben, amiben ő van. A szeretet döntés és cselekedet” – mondta. Gregor Gábor kiegészítette: „És elfogadása a másiknak. Hogy olyannak fogadlak el, amilyen vagy, te úgy vagy értékes, és nem a magam akaratát akarom a másikra ráerőltetni, hanem azt keresem, hogy a másiknak mi jó. És ehhez a szeretethez emberi erővel nem tudunk eljutni, mert emberként esendők vagyunk és tele vagyunk sebekkel. Nagyon nehéz úgy szeretni valakit, hogy egy csomó negatív érzésem van iránta. Viszont képesek vagyunk rá Isten segítségével, és mi magunk is boldogabbá leszünk, amikor meg tudjuk tenni ezt a lépést”.

A szeminárium nem klasszikus tanár/előadó–diák felállásban zajlik, hanem egyfajta egyformaság, közösség alakul ki azáltal, hogy az előadók – akik inkább talán tanítók – megosztják azokat az élményeiket, amelyeket tovább akarnak adni, hogy segítsenek a résztvevőknek. Emellett gyakorlatok is vannak.

„Ha valaki kinyitja a szívét és beengedi, amit hoztak, a szívükig jutnak el ezek a gyakorlatok, és az emberek ezáltal gyógyulnak. Gyógyul nemcsak az Istennel való kapcsolatuk, hanem az egymással, önmagukkal való kapcsolatuk, ami viszont a családok jobbá válását is segíti” – mondta Gregor Gábor.

A résztvevők tehát útravalót kapnak,

magukkal viszik erről a szemináriumról azt az új embert, aki bennük megszületik.

„Leveszik a régi ruhájukat, egy új ruhába öltöznek, és az egész világot más színben látják. Ebben ez a csodálatos, hogy ők maguk is átalakulnak, és a környezetükre is kisugárzik ez az átalakult új ember” – mondta Gregor Ágnes.

Nagyon fontos azonban Gregor Gábor szerint, hogy a szeminárium résztvevője maga is akarjon ezen dolgozni. „Semmi nem kötelező. Mindenki teljesen szabad abban, hogy megcsinálja-e vagy sem azt a gyakorlatot, amit az előadók elmondanak. És ha valaki beleáll ebbe, a legtöbbet akkor kapja, ha ezt nyitott szívvel teszi. Mert esetleg egy zárt szívvel érkezett oda, de hallva őket, a tanúságtételeiket, kinyitja a szívét, és akkor a nyitott szíven keresztül a szeretet be tud hozzá jutni” – fogalmazott.

Felesége szerint is sokan érkeznek a szemináriumokra fenntartásokkal, nem tudják elhinni, hogy rajtuk még lehet változtatni. de „csodálatos látni, ahogy a szeminárium előrehaladtával kinyílik az emberek szíve, változik az arca, és teljesen más a kisugárzásuk is a végére”. Lehetne a szeminárium előtt és után is egy csoportképet készíteni a résztvevőkről, és ezeket összehasonlítva igazán nem ismernének rá magukra az emberek – tette hozzá Gregor Gábor.

Az Atya szeret minket, de meg kell tapasztalnunk a szeretetét Vicki és Robert de Hoxar a Magyar Katolikus Rádióban korábban azt is elmondta : Jézus úgy próbálta az emberek számára a Mennyei Atya szeretetét megmutatni, hogy önmagában mutatott egy képet az Atyáról, és segített a többi ember számára hozzá hasonlóvá válni. „A mi reményünk és az imánk arról szól, hogy a házasságunk legyen egy élő példa, ami az Atya szeretetét megmutatja nekünk. Hogy lássák az emberek, mennyire jó is lehet egy házasság. A házasságunk első 30 éve nem volt ennyire szép és jó. Sajnáljuk, hogy nem 30 évvel ezelőtt tudtuk megszerezni ezt a tudást. Szeretnénk, ha a többi házaspárnak nem kellene ennyi időt várnia, hanem hamarabb el tudna érni hozzájuk ez az üzenet” – mondta Robert de Hoxar. Vicki hozzátette: a szeminárium természetesen nem csak a házaspároknak szól, mindenki meg tudja élni az Atya szeretetét. „Sok embernek van olyan érzése, hogy kívül van, vagy hogy valamiféle ürességet él meg belül. A világban semmi nem tudja ezt a hiányt betölteni. Én azt éltem meg annak idején, hogy kell itt még többnek lennie annál, amit mi megélünk. És amikor az Atya szeretete elért hozzám, akkor találtam meg a helyem, megérkeztem oda, ahová tartozom. A szeminárium alatt megismertetjük az embereket az Atya szeretetével, azokat az akadályokat pedig, amelyek ennek a megismerésnek az útjában állnak, feloldjuk – az imák és a beszélgetések során a Szentlélek segít feloldani az emberekben ezeket a blokkokat. Látjuk, hogy az emberek élete hogyan alakul át, és nagyon örvendünk ennek” – fogalmazott.

Vicki és Robert de Hoxar 2025 januárjában tartott először szemináriumot Magyarországon. Nyitott és befogadó emberekkel találkoztak, és mindjárt fölmerült az igény további programok tartására. Most szeptember 10–15. között Budapesten rendezik az ötödik kurzusukat. 2027-ben már öt helyre hívták meg őket Magyarországon. Hiánypótló szemináriumuk ökumenikus, nem csak katolikusoknak szól.

A liverpooli házaspár szolgálatának lényege az, hogy az embereket bevezessék az Istennel való szeretetkapcsolatba. „Az első lépés az, hogy elfogadjuk az Atya szeretetét önmagunk számára. A második, hogy úgy lássuk önmagunkat, ahogyan Isten lát bennünket: szeretettel. A harmadik pedig, hogy ezt a szeretetet tovább tudjuk adni másoknak. Az így kialakult kapcsolatok erősek, és nem törnek össze az élet viharaiban vagy a körülmények változásai miatt” – összegeztek a szervezők.

Érdeklődni és jelentkezni a lelkigyakorlat.info@gmail.com e-mail címen lehet.

A cikk Rozgonyi Ádám interjúja alapján készült.