Veszélyesebb most az utakon, figyelmeztet a rendőrség

A kitartó és intenzív forróság a sofőrt és a járművet is egyaránt igénybe veszi, ezért a rendőrség igyekszik tanácsokkal ellátni az ilyenkor autózókat – írja a Vezess.

A tartósan 35-40 Celsius-fok közötti hőmérséklet jelentősen megterheli az autók műszaki rendszereit. A motor és a hűtőrendszer fokozott igénybevételnek van kitéve, ezért különösen fontos a hűtőfolyadék és a motorolaj megfelelő szintje.

A gumiabroncsokat is igénybe veszi a forró útfelület, gyorsabban kopnak, és így a defekt veszélye is nagyobb, főle nem megfelelő gominyomás mellett. Az akkumulátorok élettartamát is csökkentheti a szélsőséges meleg.

Ráadásul az utastér is 60-70 fokosra melegedhet rövid idő alatt, ami a kellemetlenség mellett életveszélyes lehet a kocsiban hagyott gyerekekre, állatokra nézve.

A sofőr szemszögéből pedig a hőség fokozza a fáradtságot, lassítja a reakcióidőt, és növeli a figyelmetlenségből eredő balesetek kockázatát. Éppen ezért a rendőrség azt tanácsolja az autósoknak, hogy ha a tűző napon állt az autó, nehogy azonnal beleugorjunk!

Indulás előtt nyissuk ki az összes ajtót pár percre;

bánjunk óvatosan a klímával, mert a túl nagy hőmérséklet-különbség megterheli a szervezetet, és kiszálláskor azonnal fejbe kólint majd a meleg;

mindig legyen nálunk ivóvíz;

és ha hosszabb útra megyünk, 1-2 óránként álljunk meg egy benzinkúton vagy árnyékos pihenőhelyen.

Mindezek mellett azt is tartsuk észben, hogy a rendszeres műszaki ellenőrzés és az előrelátó vezetés ilyenkor a biztonság egyik legfontosabb feltétele. Még ha van is légkondicionáló az autóban, nem feltétlenül érdemes a legnagyobb forróságban útra kelni. Parkoláskor is célszerű úgy helyet választani, hogy lehetőség szerint ne a tűző napon hagyjuk a járművet.