Infostart.hu
2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
Húsvéti ünnepi asztal ételekkel.
Nyitókép: Getty Images

„A hűtő nem élelmiszertemető” – pazarlásmentes húsvét a Nébih tanácsaival

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

Húsvétkor az ünnepi asztalról nem hiányozhatnak a különféle sütemények, a sonka, a főtt tojás és a fonott kalács sem. A bőséges készülődés azonban gyakran együtt jár azzal is, hogy több étel készül, mint amennyit végül elfogyaszt a család. Nemes Imre, a Nébih elnöke az InfoRádióban részletesen elmagyarázta, mire kell nagyon odafigyelni.

A húsvét a közös étkezések, a vendégvárás és a hagyományos fogások időszaka is, ilyenkor azonban sok felesleg keletkezik, ezért a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a pazarlásmentes fogyasztásra hívja fel a figyelmet.

A szervezet elnöke az InfoRádióban elmondta: érdemes előre gondolkodni, és átnézni vagy akár kiüríteni a hűtőt, valamint a fagyasztórekeszt, hogy legyen elegendő hely a húsvéti menünek, a megmaradó fogásoknak. Nemes Imre szerint az a legjobb, ha listával megyünk el bevásárolni, miután felmértük, mi hiányzik a tervezett menühöz. A hagyományos húsvéti fogások – például a sonka, a sonkatekercs, a főtt tojás, a tojássaláta, a franciasaláta, a különféle sült húsok vagy a habos-krémes sütemények – kifejezetten gyorsan romló ételek, ezért élelmiszer-biztonsági szempontból fokozott figyelmet igényelnek.

Érdemes ezekből egyszerre csak kisebb adagokat kitenni az asztalra, és ha elfogytak, a hűtőből pótolni az ételeket.

A Nébih elnöke úgy fogalmazott, a magyar kultúrában, a klasszikus magyar ételek között számtalan olyan fogás van, ami később „újragondolt élelmiszerként, ételként tud megjelenni az asztalon”. Ha például az ünnepek elteltével megmarad valamennyi főtt tojás, abból még lehet rakott krumplit készíteni. A megmaradt sonkát pedig fel lehet használni bableves elkészítéséhez vagy akár sajtos tészta mellé is el lehet fogyasztani. A kalács is kitűnő alapanyag lehet később, például ha mákos gubát szeretnénk enni. A korábban lefagyasztott darált hús pedig nagyon jó alapja lehet a fasírtnak, míg a mirelit zöldségek egy klasszikus francia saláta hozzávalói lehetnek.

Nemes Imre kiemelte: a megmaradt ételeket le kell fagyasztani. Mint mondta, célszerű, ha kisebb adagokban fogyasztunk a különböző fogásokból, mert akkor később könnyebben fel lehet használni a megmaradt ételeket, élelmiszereket.

Ugyancsak nagyon fontosnak tartja azt, hogy „ne tekintsünk úgy a fagyasztóra, mint egy élelmiszertemetőre, hanem amit beteszünk oda, azt használjuk is fel”. A Nébih elnöke felhívta a figyelmet arra is, hogy

az ételek jelentős része 4-5 hónapnál tovább nem tartja meg az ízét, zamatát.

A biztonságos tárolás az ünnepi időszakban különösen fontos: a hűtőszekrény ideális hőmérséklete 0 és plusz 4 fok között van, és arra is figyelni kell, hogy a romlandó ételek ne maradjanak két óránál hosszabb ideig szobahőmérsékleten.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben". A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat.

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

