ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.42
usd:
339.41
bux:
121584.25
2026. március 27. péntek Hajnalka
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Nyitókép: Pixabay

Új magyarázat a rejtélyre: ezért esnek mindig talpra a macskák

Infostart

Egy japán egyetem tudósai azt vizsgálták meg, hogy a macskák gerincének felépítése hogyan segíti az esés közbeni gyors fordulást. Külön elemezték a hát- és ágyéki csigolyákat.

A közismert mondás szerint a macskák mindig talpra esnek. A tudomány több mint száz éve próbálja kideríteni, mi az oka annak, hogy a macskák esés vagy zuhanás közben képesek megfordulni a levegőben, és végül a talpukra érkeznek. Egy friss kutatás új szempontból közelítette meg a kérdést. A vizsgálat során macskatetemek gerincét tanulmányozták, és a kutatók szerint ezen testrész lehet a fő magyarázat az említett jelenségre – írja a Science Alert cikke alapján a 24.hu.

Egy francia tudós, Étienne-Jules Marey már a XIX. század végén egy fotósorozaton keresztül bemutatta, hogyan csavarodik meg a macska a levegőben esés közben. Ez a felfedezés először cáfolta a perdületmegmaradás törvényét, amely szerint egy elszigetelt rendszer forgási mozgása külső hatás nélkül nem változhat. A későbbi vizsgálatok matematikai modellek segítségével igazolták, hogy a macskák a testük különböző részeinek egymáshoz képest történő elcsavarásával tudnak megfordulni a levegőben, így képesek megváltoztatni a testhelyzetüket anélkül, hogy megsértenék a fizika törvényeit.

A legújabb kutatás során a Yamaguchi Egyetem tudósai annak jártak utána, hogy a macskák gerincének felépítése hogyan segíti az esés közbeni gyors fordulást. Külön elemezték a hát- és ágyéki csigolyákat, majd egy speciális berendezés segítségével megnézték, mennyire csavarhatók ezek a gerincrészek. Végül arra a következtetésre jutottak, hogy

a mellkasi szakasz jóval rugalmasabb: a mozgástartománya körülbelül háromszor nagyobb, a merevsége viszont kisebb, mint az ágyéki részé.

Ez a fő oka annak, hogy a macskák a levegőben gyorsabban elcsavarják a testük egyik felét a másikhoz képest.

A kísérletek során kiderült, hogy a macskák nem egyszerre fordítják el a testüket, hanem először az elülső részük mozdul el, majd néhány tizedmásodperccel később követi ezt a hátsó testfél. A kutatók szerint a mellkasi gerinc nagyobb rugalmassága és az ágyéki szakasz viszonylagos merevsége együtt teszi lehetővé ezt a mozgássort.

vizsgálat

macska

viselkedés

gerinc

esés

csigolya

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.27. péntek, 18:00
Nagy-Kálózy Eszter
Kossuth-díjas színművész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Folytatódott a volatilis kereskedés csütörtökön az amerikai tőzsdéken, a vezető indexek jelentős csökkenésekkel zártak és az olajpiacon is voltak mozgások, ma reggel Ázsiában azonban felemás a hangulat és az európai részvénypiacok is vegyesen nyitottak, majd a délelőtt folyamán lefordultak. Esik a BUX is, különösen a 4iG, az Appeninn és az Opus árfolyama. Az ellentmondásos nyilatkozatok Irán és az Egyesült Államok részéről fokozzák a bizonytalanságot, a tűzszüneti tárgyalások folyamatosan akadoznak, viszont Donald Trump tíz napra felfüggesztette az iráni energetikai infrastruktúra elleni támadásokat. Az olajár kissé emelkedik, akárcsak az aranyár.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Lepsény és Szántód között szünetel a forgalom, mert - vihar miatt - fa dőlt a felsővezetékre Zamárdinál, melynek következtében egy tartóoszlop is megrongálódott.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
One month since the US and Israel launched strikes on Iran, Tehran residents tell the BBC their lives have been devastated.

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×