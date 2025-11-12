ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.94
usd:
332.63
bux:
107229.31
2025. november 12. szerda Jónás, Renátó
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A porcelánszínû dámszarvas bika (b2) apja, Hóka (b) és anyja (j) mellett a kifutóban a Budakeszi Vadasparkban 2025. július 3-án. A különleges színû kis szarvas  aki az idõ múlásával esélyes, hogy fehér színû lesz  névadásában most az érdeklõdõk is részt vehetnek.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Rengeteg természetbarátot megdöbbentett a Budakeszi Vadasparkban történtek

Infostart

A Budakeszi Vadaspark dolgozói a Facebookon fakadtak ki, amiért a rengeteg tiltó tábla és kordon ellenére a látogatók mégsem tartják be a Vadaspark szabályait. Arra is figyelmeztetnek, hogy amennyiben komoly kár keletkezett az állat egészségében, a tettes ellen felróható az állatorvosi költség megtérítése.

„Miért nem lehet megérteni és betartani a szabályokat?” – tették fel a kérdést a Budakeszi Vadaspark dolgozói, miután csokis kekszet kellet kiszedni egy holló csőréből. A bejegyzésben többször is felhíják a figyelmet, hogy az emberi étel nem az állatoknak való.

„A csokis keksz, a chips, a kenyér, a rágcsálnivaló nem kedvesség. Aki csokis keksszel etet egy állatot, tudna együtt élni azzal, ha emiatt elpusztulna az állat?” - írták. A beszámoló szerint a Vadasparkban kapható zoocsemegét egy rókával is megetették, pedig a ragadozónak szigorúan tilos adni belőle, mert halálos bélelzáródást is okozhat.

Arról is írnak, hogy a kordonok, a figyelmeztetések és a szabályok az állatokért és az emberekért vannak, és ha nem lehet etetni egy bizonyos állatot, annak konkrét oka van. Felhívták a figyelmet arra is, hogy egy gondozó indokolt esetben kézből etetheti az állatokat, de ezt nem feltétlenül teheti meg a látogató is. „Ha mindenki józan ésszel, tisztelettel viszonyulna az állatokhoz, nem kellene kordon, tábla, vagy figyelmeztetés. De sajnos még 2025-ben is szükség van rájuk" - fejezték ki sajnálatukat a bejegyzésben.

A posztra több mint 6 ezer reakció érkezett és 1500-an osztották meg. A Budakeszi Vadaspark válaszolt is a majdnem 350 kommentre. Megköszönték mindenkinek a reakciókat és részletesen kitértek a Vadaspark szabályzatára:

„Mindenki, aki jegyet vásárol, automatikusan elfogadja a látogatói szabályzatunkat, mely többek között tartalmazza az állataink etetésével kapcsolatos szabályzatokat is.Ha valaki megszegi ezeket a szabályokat különböző súlyú eljárást vonhat maga után. Ha a kedves szó nem működik, szigorúan felszólíthatunk bárkit, a nem kívánatos viselkedés beszüntetésére és azonnali hatállyal kiküldhetjük a Vadaspark területéről."

„Amennyiben komoly kár keletkezett az állat egészségében, a tettes ellen felróható az állatorvosi költség megtérítése, vagy bármely, a tiltó, figyelemfelhívó táblákon található figyelmeztetések megszegése miatt keletkezett kárért.”

Komolyabb esetekben pedig ismeretlen tettes ellen eljárást indíthatnak. Végezetül megjegyezték, hogy mostantól kezdve nem lesznek ennyire elnézőek, mert nem nézhetik tétlenül, ahogyan az állatok egészségét rendszeresen veszélyeztetik a felelőtlen látogató.

Kezdőlap    Életmód    Rengeteg természetbarátot megdöbbentett a Budakeszi Vadasparkban történtek

róka

etetés

budakeszi vadaspark

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: a politika tapasztalati műfaj, az a tudás számít, amit az ember átélt

Orbán Viktor: a politika tapasztalati műfaj, az a tudás számít, amit az ember átélt

Orbán Viktor miniszterelnököt egy keddi tévéinterjújában a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott tárgyalásáról, a magyarországi elnöki rendszer lehetőségéről, a gazdaság helyzetéről, a lehetséges budapesti békecsúcsról, a kegyelmi ügy hatásairól, a Tisza Párt által kezelt adatok kiszivárgásáról és arról is beszélt, hogy miért nem vitázik Magyar Péterrel.
 

Orbán Balázs: nem ért véget a feladat azzal, hogy megkötöttük a washingtoni megállapodást, meg is kell védeni

Elemző: árrésstop nélkül 5-6 százalék lehetne az infláció

Csizmazia Gábor az amerikai pénzügyi megállapodásról: nem kell vészhelyzetnek lennie egy swap line egyezséghez

Aszódi Attila: nagyívű atomenergetikai megállapodás született Washingtonban, költséghatékonyabb működés várható

Aszódi Attila: nagyívű atomenergetikai megállapodás született Washingtonban, költséghatékonyabb működés várható

A paksi atomerőmű négy blokkja további üzemidő-hosszabbításra vár, ezért volt időszerű az amerikai technológia beszerzése – mondta az InfoRádióban az atomenergetikai szakértő. A BME Természettudományi Karának dékánja elmondta: a következő két évtizedben további kiégett üzemanyag-kazetták keletkeznek, amelyeket a jelenlegi létesítmény a kapacitás korlátozottsága miatt nem tud már befogadni.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Amerikai-magyar megállapodás: kulisszatitkok a Fehér Házból. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
Ki járt jobban Donald Trump és Orbán Viktor alkujában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.12. szerda, 18:00
Kiss Ambrus
a Főpolgármester Hivatal főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Így cselezik ki az adózást a szemfüles magyar befektetők – heteken belül elillan a lehetőség

Így cselezik ki az adózást a szemfüles magyar befektetők – heteken belül elillan a lehetőség

Az első negyedévi hatalmas robbanás után a második negyedévben is folytatódott a tartós befektetési számlák rekordgyorsaságú felfutása, a harmadik negyedév azonban már lassulást hozott – olvasható ki az MNB friss adataiból. Mostanra több mint 500 ezer TBSZ-t tart nyilván a statisztika, ami év eleje óta 32%-os (!) növekedést takar. A hatalmas ralit elsősorban az állampapírok idei kamatfizetései magyarázhatják, a háztartások mintegy 4000 milliárd forinthoz jutottak az inflációkövető papírokból, ez a pénz pedig a jelek szerint többek között tartós befektetési számlákon találhatta meg a helyét. Egy TBSZ-en jelenleg átlagosan 14,5 millió forintot tartanak a magyarok, a nyugdíj-előtakarékossági számlák (NYESZ) átlagos egyenlege pedig átlépte a 6,1 millió forintot. Év vége közeledtével érdemes szánni egy kis időt a megtakarítási számlák körüli gondolkodásra: rövid gyűjtőéves új TBSZ-t már csak bő egy hónapig lehet nyitni, a nyugdíjcélú befizetéseket pedig az adójóváírás bezsebelése érdekében szintén érdemes még idénre időzíteni.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Felejtsd el Párizst! Helyette inkább ezt a francia várost látogasd meg: olcsóbb, izgalmasabb!

Felejtsd el Párizst! Helyette inkább ezt a francia várost látogasd meg: olcsóbb, izgalmasabb!

A francia főváros látványosságai, kulturális gazdagsága és gasztronómiája világszerte ismert, ám a zsúfoltság és a magas árak miatt egyre több utazó keres alternatívát.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer will fight attempts to replace him, allies say

Starmer will fight attempts to replace him, allies say

Allies of the prime minister are worried his job might be under immediate threat.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 12. 05:00
A napszemüveg most pihen egyet – időjárás
2025. november 8. 07:00
Kimegy a divatból a klasszikus fogamzásgátló? – ezek az alternatívák jöhetnek szóba
×
×
×
×