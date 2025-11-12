Rengeteg természetbarátot megdöbbentett a Budakeszi Vadasparkban történtek

„Miért nem lehet megérteni és betartani a szabályokat?” – tették fel a kérdést a Budakeszi Vadaspark dolgozói, miután csokis kekszet kellet kiszedni egy holló csőréből. A bejegyzésben többször is felhíják a figyelmet, hogy az emberi étel nem az állatoknak való.

„A csokis keksz, a chips, a kenyér, a rágcsálnivaló nem kedvesség. Aki csokis keksszel etet egy állatot, tudna együtt élni azzal, ha emiatt elpusztulna az állat?” - írták. A beszámoló szerint a Vadasparkban kapható zoocsemegét egy rókával is megetették, pedig a ragadozónak szigorúan tilos adni belőle, mert halálos bélelzáródást is okozhat.

Arról is írnak, hogy a kordonok, a figyelmeztetések és a szabályok az állatokért és az emberekért vannak, és ha nem lehet etetni egy bizonyos állatot, annak konkrét oka van. Felhívták a figyelmet arra is, hogy egy gondozó indokolt esetben kézből etetheti az állatokat, de ezt nem feltétlenül teheti meg a látogató is. „Ha mindenki józan ésszel, tisztelettel viszonyulna az állatokhoz, nem kellene kordon, tábla, vagy figyelmeztetés. De sajnos még 2025-ben is szükség van rájuk" - fejezték ki sajnálatukat a bejegyzésben.

A posztra több mint 6 ezer reakció érkezett és 1500-an osztották meg. A Budakeszi Vadaspark válaszolt is a majdnem 350 kommentre. Megköszönték mindenkinek a reakciókat és részletesen kitértek a Vadaspark szabályzatára:

„Mindenki, aki jegyet vásárol, automatikusan elfogadja a látogatói szabályzatunkat, mely többek között tartalmazza az állataink etetésével kapcsolatos szabályzatokat is.Ha valaki megszegi ezeket a szabályokat különböző súlyú eljárást vonhat maga után. Ha a kedves szó nem működik, szigorúan felszólíthatunk bárkit, a nem kívánatos viselkedés beszüntetésére és azonnali hatállyal kiküldhetjük a Vadaspark területéről."

„Amennyiben komoly kár keletkezett az állat egészségében, a tettes ellen felróható az állatorvosi költség megtérítése, vagy bármely, a tiltó, figyelemfelhívó táblákon található figyelmeztetések megszegése miatt keletkezett kárért.”

Komolyabb esetekben pedig ismeretlen tettes ellen eljárást indíthatnak. Végezetül megjegyezték, hogy mostantól kezdve nem lesznek ennyire elnézőek, mert nem nézhetik tétlenül, ahogyan az állatok egészségét rendszeresen veszélyeztetik a felelőtlen látogató.