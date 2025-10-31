ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 31. péntek Farkas
Hadas Kriszta a Duna.parton
Nyitókép: fotó: Infostart

Egy láthatatlan fonal összeköt minket - meghatóan emlékezik lánya az egy éve elhunyt Hadas Krisztára

Infostart

Pontosan egy évvel ezelőtt, tavaly október 31-én hunyt el tragikus hirtelenséggel Hadas Kriszta Prima Primissima-díjas tévés újságíró. A neves riporter halála hatalmas űrt hagyott maga után nem csak a családjában, de a kollégák és a szakma szívében is. Ebből az alkalomból lánya, és régi barátai, munkatársai is megemlékeztek az úttörő munkásságú televíziósról.

Hadas Kriszta lánya közösségi oldalán osztotta meg érzéseit. Mint írta, az elmúlt egy év alatt gyökeresen megváltozott az élete.

"1 éve más ember lettem, 1 éve felnőttem. 1 éve elment a bástyám és a bizalmasom. Nagyon szeretném hinni, hogy sok mindenben benne van a kezed, hogy a dolgok így történtek, és valahol még egy láthatatlan fonal összeköt minket."

Hozzátette, biztos benne, hogy édesanyja büszke lenne mindarra, amit ezalatt az egy év alatt elért. Beszámolt arról is, hogy a család jól van: Sára lánya, Róza cserfes kisnagylánnyá cseperedett, aki sokat beszél a Nagyiról, azaz Krisztáról, akinek fia, Zsiga jóképű, jól tanuló kamasz lett.

Hadas Kriszta tragikus halála kollégáit is mélyen megrendítette. A Blikk összeállításában Vujity Tvrtko számára a hír egyike volt azoknak a fotómemóriás emlékeknek, amelyek örökre beégtek a tudatba.

"El sem hiszem, hogy ez egy éve történt, nem tegnap, s hogy elment egy év »Hadaska« nélkül. Ő nem egy riporter volt, nem egy műsorvezető, hanem sokkal több: ki merem mondani, hogy egy intézmény."

Sváby András, aki Hadas Krisztát a szakma kezdetétől ismerte, szintén nehezen tud napirendre térni a történtek felett. A Heti Napló műsorvezetője elmondta, gyakran gondol rá, hiányzik a személyisége és a véleménye, annak ellenére, hogy temperamentumos kapcsolatuk volt.

Az örökség tovább él

Az 53 éves korában elhunyt riporter öröksége, a leendő szülőket segítő Jön a baba workshop folytatódik a róla elnevezett Hadas Kriszta Alapítvány szervezésében.

Stohl Luca, aki Hadas Krisztával is jóban volt, és az események egyik vezetője lett, nagy megtiszteltetésnek éli meg a feladatot. Elmondása szerint a workshopok bensőséges, emelkedett hangulatúak, és mindig elhangzik egy kedves történet Krisztáról, mintha "mindig ott lenne".

Egy láthatatlan fonal összeköt minket - meghatóan emlékezik lánya az egy éve elhunyt Hadas Krisztára

