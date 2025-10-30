Újabb csodás égi jelenség jön, szinte kiveri majd a szemünket

Évente 12 vagy 13 teliholdat láthatunk, ezek közül szuperholdnak azt szokták nevezni (nem hivatalos csillagászati fogalomként), amikor a Hold hatalmasnak látszik holdkeltekor, mert épp a legközelebb jár pályáján a Földhöz.

A valóságban egy telihold a perigeumon (pályájának a Földhöz legközelebbi pontján) 14 százalékkal tűnik nagyobbnak, mivel közelebb van hozzánk, és 30 százalékkal fényesebb, mint egy apogeumon (a legtávolabbi ponton) lévő telihold.

Egy szuperhold körülbelül 7 százalékkal nagyobb és 15 százalékkal fényesebb, mint egy átlagos telihold – írta a BBC.

Idén az októberi szuperhold után november 5-én lesz látható a következő, majd december 4-én még egy érkezik.

Az őszi szuperholdakat a néphagyományok el is nevezték, az észak-amerikai indiánok például a mostanit Hód Holdként emlegetik (Beaver Moon), mert ekkor építik a hódok a gátakat a téli időszakra készülve.

Mint a National Geographic megjegyzi, a novemberi telihold 5-én még napnyugta előtt felkel, így a holdkelte nem lesz még túl látványos, szebbet látni majd 6-án, amikor ugyan már csupán 98 százalékos megvilágítású lesz égi kísérőnk, ám napnyugta után bukkan fel.

Mint az Időkép jelenlegi előrejelzéséből kiderül, november 5-én és 6-án várhatóan felhős és derült időszakok váltják majd egymást.