Így kezdődik a téli időszámítás - időjárás

Marad "dinamikus" az időjárás a most kezdődött téli időszámításban is, érdemi változás ebben a következő napokban sem lesz, időnként esik, időnként süt a nap, mígnem majd felmelegedés következik - a várakozások szerint kedd-szerdán.

A mozgalmas éjszaka után csökkent a csapadékhajlam, felszakadt a felhőzet, párás, ködös idővel kezdődött a nap, kevéssel fagypont fölötti hőmérsékletekkel.

Vasárnap az ország északkeleti harmadában lehet, hogy több napsütés lesz, délnyugaton inkább esni fog, de már nem annyit, mint pénteken.

A nyugatias szél időnként megélénkül, a csúcshőmérséklet 10-16 fok között várható.

Még hétfőn sem lesz túl barátságos idő, de kedden a viharos szél már a melegedés előszele lesz.