Nyitókép: Unsplash

Kezd visszatérni a sofőrök réme

Infostart / MTI

Folytatódik a nyugodt, változóan felhős, őszi időjárás a hétvégén. Érdemi csapadékra nem kell készülni, de szombaton elsősorban északkeleten lehet zápor. A hőmérséklet vasárnapra kissé visszaesik, a legmelegebb órákban mindössze 9-14 fok várható, és visszatérnek a hajnali fagyok is - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Pénteken az északi tájakon változatlanul több felhő lehet, délebbre több órára kisüt a nap a köd feloszlása után, délután azonban oda is érkezhetnek vastagabb felhők dél felől, illetve gomolyfelhők is képződnek. Számottevő csapadék nem lesz. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12-18 fok között várható.

Szombaton nagyrészt erősen vagy közepesen felhős lesz az ég, majd gomolyosodik, szakadozik, csökken a felhőzet. Elvétve, elsősorban északkeleten előfordulhat eső, záporeső. Az északnyugati, északi szél megélénkül, főként az Észak-Dunántúl és a főváros tágabb környezetében meg is erősödik. A minimum-hőmérséklet általában 5-10 fok között alakul, de a kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A csúcsérték 12-17 fok között valószínű.

Vasárnap

a hajnalra foltokban képződő köd

és rétegfelhőzet feloszlik, és napközben gomolyfelhős, napos idő várható, majd nyugat felől fátyolfelhőzet is érkezik. Csapadék nem lesz. Csak helyenként élénkül meg az északnyugatiról délire forduló szél. A hőmérséklet hajnalban mínusz 4 és plusz 4, délután 9 és 14 fok között alakul.

