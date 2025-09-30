ARÉNA
Jön a jégdara és az eső, mutatjuk a menetrendet – térkép

Infostart

Egy hidegörvény alakítja időjárásunkat, amelynek hatására a következő napokban is változékony időre számíthatunk, a nappalok hűvösek, az éjszakák hidegek lesznek. Egyes helyeken fagypont alá csökkenhet a hőmérséklet.

Kedden a nyugati, délnyugati tájakat beborító vastag felhőzet, csak lassan terjeszkedik keleti irányba, a késő délutáni, esti órákban megközelítőleg az ország délnyugati felét, kétharmadát érinti. Előtte az ország nagy részén többórás napsütésre számíthatunk gomolyfelhő-képződés mellett.

A gomolyfelhőkből helyenként zápor, zivatar - néhol jégdara kíséretében - , az összefüggő, vastag felhőzetből néhol csepergő eső előfordulhat.

Az északias szél inkább csak a Zemplénben, valamint a Bodrogközben élénkülhet meg, másutt döntően mérsékelt marad. Délutánra általában 10 és 17 fok közé melegszik fel a levegő.

Szerdán közepesen vagy erősen felhős időre van kilátás szórványosan záporral, de egy-egy helyen zivatar is lehet. Az északi, északkeleti szél megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 0, +9, délután 12, 16 fok között alakul.

