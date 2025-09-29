ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.02
usd:
333.43
bux:
99207.79
2025. szeptember 29. hétfő Mihály
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Beautiful Lake Neusiedl ( (Podersdorf am See,Ferto-to hungarian name), Burgenland-Austria
Nyitókép: Remedios/Getty Images

Vészjelzés a Fertő-tónál, támadnak a márványrákok

Infostart

Az inváziós fajok közül a legújabb jövevény megjelenése különösen aggasztja a természetvédelmi szakembereket. A Fertő-tó magyar oldalán is kimutatták a márványrákot (Procambarus virginalis), amely egyedülálló szaporodási módszere – a szűznemzés – miatt az egyik legveszélyesebbnek tartott inváziós rákfaj

Az idegenhonos állatfajok gyakran az emberi tevékenység következtében kerülnek új élőhelyekre. A márványrák esetében ez a folyamat Németországban kezdődött, ahol akvaristák tenyésztették ki a fajt.

Az egyed különlegessége – és egyben inváziós potenciáljának kulcsa –, hogy szűznemzéssel (parthenogenesis) szaporodik. Ez azt jelenti, hogy minden egyes rák képes utódokat létrehozni hímek nélkül, ami rendkívül gyors és kontrollálhatatlan állománynövekedést tesz lehetővé.

Hazánkban az első észlelés óta a faj megjelent termálvizes, városi és természetes élőhelyeken is. A kutatások megerősítették, hogy a márványrák kimagasló alkalmazkodóképességgel bír: hideg hónapokban sem pusztul el, sőt, télen is aktív marad.

Már a Fertő-tóban is

A Fertő-tó ökológiai rendszerében a márványrák megjelenésére először osztrák kutatók hívták fel a figyelmet 2023 nyarán, amikor az osztrák oldalon rövid idő alatt tömegesen elszaporodott a populáció.

A magyarországi jelenlétét a Magyar Haltani Társaság és a Fertő-Hanság Nemzeti Park szakembereinek közös vizsgálata igazolta 2025 tavaszán, amikor Fertőrákos közelében sikerült több felnőtt példányt is kimutatni. A mintavétel során a márványrákok mellett más idegenhonos halfajok – például naphal és tarka géb – is előkerültek, ami arra utal, hogy a terület ökológiai rendszere már több inváziós faj számára is alkalmas élőhellyé vált.

Ez az eredmény aggasztó, mert egyértelműen bizonyítja, hogy a márványrák nem csupán az ember által befolyásolt, hanem természetközeli, érzékeny vizes élőhelyeken is képes megtelepedni. A faj további terjedése veszélyezteti a tó ökológiai egyensúlyát, és komoly károkat okozhat a partfalakban és a vízelvezető rendszerekben.

Rákpestis

A márványrák megjelenésének legsúlyosabb kockázata azonban a kórokozó-terjesztés. Ez a betegség a Kárpát-medencében őshonos folyami rák (Astacus astacus) populációira nézve végzetes: a kórokozó képes teljes állományokat kipusztítani.

A Magyar Haltani Társaság ezért kulcsszerepet játszik a folyamatos terepi vizsgálatokban és kutatásokban, amelyek célja az inváziós fajok terjedésének nyomon követése és a hazai élővilág megóvása.

Kezdőlap    Életmód    Vészjelzés a Fertő-tónál, támadnak a márványrákok

fertő-tó

magyar haltani társaság

márványrák

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hűvös lehelet a tarkón - üzent Orbán Viktor a DPK-soknak írt levelében

Hűvös lehelet a tarkón - üzent Orbán Viktor a DPK-soknak írt levelében

Orbán Viktor miniszterelnök kiszivárgott heti hírlevelében foglalt állást több aktuális bel- és külpolitikai kérdésben, keményen bírálva a sajtót és az ellenzéket. A kormányfő a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos híreket „aljas álhírbotránynak” nevezte, és a jogi felelősségre vonás lehetőségére figyelmeztetett. Beszélt továbbá Magyar Péter mentelmi jogának kérdéséről és a magyar gazdaság energiaellátásáról.
 

"Megkondítják a harangot, ha veszélyt látnak" - újabb vélemény a Ferenciek térén történt incidensről

VIDEÓ
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.29. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Planet Budapest 2026 – Régiónk leglátványosabb fenntarthatósági kiállítása várja a jelentkezőket

Planet Budapest 2026 – Régiónk leglátványosabb fenntarthatósági kiállítása várja a jelentkezőket

2026. február 25. és március 29. között ismét megnyitja kapuit a Planet Budapest, a közép-európai régióban egyedülálló tematikus programsorozat, amely négy programpillérre épül egy közös kérdés mentén: hogyan alakíthatjuk és gyarapíthatjuk közös jövőnket úgy, hogy az a bolygónak is jó legyen. Az esemény egyik fő pillére a Planet Expo, amely megjelenési lehetőséget biztosít a fenntarthatóságban élenjáró hazai cégek számára.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Lehet-e egyszerre fenntartható és biztonságos az áramellátás?

Lehet-e egyszerre fenntartható és biztonságos az áramellátás?

Rengeteg a feladat a magyar energiaszektor előtt, de szerencsére megoldási irány is akad bőven - derült ki a villamosipar első számú szakmai rendezvényén.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
At least four dead and several injured in shooting at Mormon church in Michigan

At least four dead and several injured in shooting at Mormon church in Michigan

Police say "hundreds" of people were attending Sunday service when the attacker drove a vehicle into the church and opened fire.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 29. 04:41
Falat húznak a kerítéssel a magyarok a külvilág elé
2025. szeptember 28. 07:30
Amikor a természet erejét hordja a nő, ezek a fő hatások
×
×
×
×