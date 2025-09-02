Már kipattantak az első viharok, közelít hozzánk a front – mutatjuk, mikor ér ide

Az Időkép adriai radarképein jól látszik, hogy a térségben már kipattantak az első viharok. A meteorológiai előrejelzések szerint a front kedd este éri el Magyarországot.

A HungaroMet előrejelzésében az olvasható, hogy késő délutántól már vastagabb felhők érkeznek, és a nyugati határszélen, majd estétől a Dunántúlon már máshol is előfordulhat zápor, zivatar. A délies szelet élénk lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében megerősödhet, esetleg viharossá fokozódhat a szél. A csúcshőmérséklet nagyrészt 28 és 33 fok között alakul, a nyugati határszél közelében lehet ennél kissé hűvösebb az idő.