ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.59
usd:
339.39
bux:
102554.62
2025. augusztus 31. vasárnap Bella, Erika
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Becsengetnek az iskolában, de nincs vége még a nyaralási szezonnak

Infostart / InfoRádió - Domanits András

A klímaváltozás kezdi átformálni az utazási szokásokat, de a lényeg továbbra is az iskolakezdés, ez befolyásolja azoknak a családoknak az életét, ahol a gyerekek még tanulnak. A turisztikai utószezon alakulásáról Kiss Róbert Richárd, az InfoRádió Világszám című turisztikai magazinműsorának szerkesztő-műsorvezetője beszélt.

Utazási szokásainkat meghatározza, hogy térségünkben mikor mennek iskolába a gyermekek, mikor kezdődik az óvodai időszak – mondta Kiss Róbert Richárd, és jelezte, a nagy családi szabadságolásokat az iskolakezdésig kell megejteni, tehát augusztus végén már lezárul ez az időszak.

Ebben az értelemben a szeptember–október már utószezon. Magyarországon korábban úgy számoltak a Balaton partján, hogy július elején kezdődik igazán a főszezon, és augusztus 20-ig tart, mert az ünnep után sokszor megjött a rosszabb idő. Ma már kitolódott ez, most a Balatonnál az augusztus utolsó hete is a főszezoni időszaknak számít.

Az is szóba került, hogy az elhúzódó meleg időszakok, a gyakori hőségnapok átalakították a nyaralási szokásainkat. Az északi országok esetében például a forgalom 30-40 százalékkal is növekedik, Svédország vagy Dánia esetében 5 millióról felment 7 millióra, míg például Franciaországban kisebb mértékű az emelkedés. A korábbihoz képest százalékos értelemben népszerűbbé váltak az északi országok, a hidegebb területek, de abszolút értelemben még mindig sokkal több turista érkezik a spanyolországi, olaszországi, franciaországi, görögországi üdülőhelyekre, mint északra.

A magyar turisták továbbra is Horvátországot szeretik még szeptemberben is meglátogatni, főleg a hétvégi időszakokban, de kezdődik ősszel már a városlátogatások ideje is. „Ez azt jelenti, hogy megyünk a kastélyokat megnézni Németországba, elmegyünk Salzburgba, Bécsbe. Ausztriát nagyon kedveljük, a határ menti területek is szintén népszerűek, a fürdőhelyeken kívüli úti célok is kezdenek ilyenkor már látogatottá válni. Krakkó például nagyon kedvelt a magyar turisták körében” – mondt a turisztikai szakértő.

Szeptemberben és októberben általában jóval kedvezőbb árakkal lehet számolni, mint az augusztusi csúcsidőszakban. A krétai, a korfui, a rodoszi utazások még elérhetők, ahogy a törökországi nyaralások is. Ráadásul Törökországban számolhatunk azzal, hogy még októberben is jó időben tudunk fürödni. Egyiptom és Tunézia pedig szinte négy évszakos úti cél.

„Ahova fapados járat megy, oda megyünk mi is. Újdonság, hogy Olaszországnak a déli része, Bari környéke is népszerű. Akiknek nem kötött az iskola miatt a programjuk, utaznak a népszerű nyaralóhelyekre, tengerpartra is, és már indulnak a városlátogatások, indulnak a 4-5 napos autós túrák, akár a buszos túrák is” – mondta az InfoRádió Világszám című turisztikai magazinműsorának szerkesztő-műsorvezetője.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Életmód    Becsengetnek az iskolában, de nincs vége még a nyaralási szezonnak

turizmus

utazás

ősz

kiss róbert richard

utószezon

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Becsengetnek az iskolában, de nincs vége még a nyaralási szezonnak

Becsengetnek az iskolában, de nincs vége még a nyaralási szezonnak

A klímaváltozás kezdi átformálni az utazási szokásokat, de a lényeg továbbra is az iskolakezdés, ez befolyásolja azoknak a családoknak az életét, ahol a gyerekek még tanulnak. A turisztikai utószezon alakulásáról Kiss Róbert Richárd, az InfoRádió Világszám című turisztikai magazinműsorának szerkesztő-műsorvezetője beszélt.
Németország gazdasági tükre: tizenkét grafikon a motor kifulladásáról

Németország gazdasági tükre: tizenkét grafikon a motor kifulladásáról

A német gazdaság az elmúlt évtizedben példátlan hullámzásokon ment keresztül, amelyeket tizenkét kulcsfontosságú grafikon segít nekünk megérteni. Ezek egyszerre mutatják be a pandémia sokkját, az energiaválság következményeit, valamint az ipar és a munkaerőpiac szerkezeti kihívásait. Láthatóvá válik, hogyan küzd a világ egyik legerősebb gazdasága a bizalomhiánnyal, a termelékenység hanyatlásával és az ipari modell átalakulásával. A cikk így nem pusztán adatokat közöl, hanem átfogó képet ad arról, milyen útkeresés zajlik ma Európa gazdasági motorjában.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.01. hétfő, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Túlélheti-e a demokrácia a mesterséges intelligenciát?

Túlélheti-e a demokrácia a mesterséges intelligenciát?

Míg az internet és a távközlés szétterítette a politikai hatalmat, a technológiai innováció következő hulláma ellenkező hatást válthat ki. Ha a mesterséges intelligencia fejlesztésének és alkalmazásának jelenlegi tendenciái folytatódnak, a nyitottság, amely sokáig a demokráciák előnyét jelentette, a vesztük okává válhat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 31.)

Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 31.)

A Pénzcentrum 2025. augusztus 31.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Thousands demonstrate across Mexico for the 130,000 missing

Thousands demonstrate across Mexico for the 130,000 missing

Thousands march through Mexico's cities urging more government action against enforced disappearances - a problem often linked to drug cartels.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 31. 05:34
Hidegörvény bolondíja meg az időjárásunkat
2025. augusztus 30. 15:13
Kemény felhőszakadás és heves szél – lecsapott a vihar Budapestre – videók
×
×
×
×