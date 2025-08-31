Becsengetnek az iskolában, de nincs vége még a nyaralási szezonnak

Utazási szokásainkat meghatározza, hogy térségünkben mikor mennek iskolába a gyermekek, mikor kezdődik az óvodai időszak – mondta Kiss Róbert Richárd, és jelezte, a nagy családi szabadságolásokat az iskolakezdésig kell megejteni, tehát augusztus végén már lezárul ez az időszak.

Ebben az értelemben a szeptember–október már utószezon. Magyarországon korábban úgy számoltak a Balaton partján, hogy július elején kezdődik igazán a főszezon, és augusztus 20-ig tart, mert az ünnep után sokszor megjött a rosszabb idő. Ma már kitolódott ez, most a Balatonnál az augusztus utolsó hete is a főszezoni időszaknak számít.

Az is szóba került, hogy az elhúzódó meleg időszakok, a gyakori hőségnapok átalakították a nyaralási szokásainkat. Az északi országok esetében például a forgalom 30-40 százalékkal is növekedik, Svédország vagy Dánia esetében 5 millióról felment 7 millióra, míg például Franciaországban kisebb mértékű az emelkedés. A korábbihoz képest százalékos értelemben népszerűbbé váltak az északi országok, a hidegebb területek, de abszolút értelemben még mindig sokkal több turista érkezik a spanyolországi, olaszországi, franciaországi, görögországi üdülőhelyekre, mint északra.

A magyar turisták továbbra is Horvátországot szeretik még szeptemberben is meglátogatni, főleg a hétvégi időszakokban, de kezdődik ősszel már a városlátogatások ideje is. „Ez azt jelenti, hogy megyünk a kastélyokat megnézni Németországba, elmegyünk Salzburgba, Bécsbe. Ausztriát nagyon kedveljük, a határ menti területek is szintén népszerűek, a fürdőhelyeken kívüli úti célok is kezdenek ilyenkor már látogatottá válni. Krakkó például nagyon kedvelt a magyar turisták körében” – mondt a turisztikai szakértő.

Szeptemberben és októberben általában jóval kedvezőbb árakkal lehet számolni, mint az augusztusi csúcsidőszakban. A krétai, a korfui, a rodoszi utazások még elérhetők, ahogy a törökországi nyaralások is. Ráadásul Törökországban számolhatunk azzal, hogy még októberben is jó időben tudunk fürödni. Egyiptom és Tunézia pedig szinte négy évszakos úti cél.

„Ahova fapados járat megy, oda megyünk mi is. Újdonság, hogy Olaszországnak a déli része, Bari környéke is népszerű. Akiknek nem kötött az iskola miatt a programjuk, utaznak a népszerű nyaralóhelyekre, tengerpartra is, és már indulnak a városlátogatások, indulnak a 4-5 napos autós túrák, akár a buszos túrák is” – mondta az InfoRádió Világszám című turisztikai magazinműsorának szerkesztő-műsorvezetője.