Északon található a világ legtisztább levegőjű állama

Az Express foglalta össze az értékelés alapjául szolgáló Environmental Performance Indexet.

A rangsorban Észtország 75,3 ponttal végzett az élen, a lista élmezőnyében több európai ország is szerepel: Luxemburg (75 pont), Németország (74,6), Finnország (73,7), Egyesült Királyság (72,7), Svédország (70,5), Norvégia (70), Ausztria (69), Svájc (68) és Dánia (67,9).

A tisztaság mellett Észtország fővárosa, Tallinn történelmi és kulturális látnivalókat is kínál. Az UNESCO Világörökség részét képező óváros megőrizte 13. századi hangulatát, macskaköves utcákkal és hegyes templomtornyokkal. A város két fő részre, a kormányzati székhelyként funkcionáló Felsővárosra (Toompea) és a hangulatos Alsóvárosra oszlik - írja a startlap.hu.

A Skyscanner adatai alapján a Budapestről induló repülőjegyek ára már 18 000 forinttól elérhető, ami egyedülálló kombinációt kínál a friss levegőre és történelmi látnivalókra vágyó utazóknak.