ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.05
usd:
337.56
bux:
105146.55
2025. augusztus 17. vasárnap Jácint
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
házasság gyűrű kezek ujjak
Nyitókép: Pixabay

Egy különlegesség házasság titkai

Infostart

A levendula házasság egy olyan tudatosan kötött házasság, amelyben egy meleg férfi és egy leszbikus nő – vagy más, de ellenkező nemű queer emberek – élnek együtt. Ez a kapcsolat nem a romantikus vagy szexuális vonzalomra épül, hanem praktikus, gazdasági és társadalmi okokra.

Bár a jelenség nem új, a 20. században még a túlélést szolgálta, ma már egy tudatos, személyes döntés.

A levendula elnevezés a rózsaszín és a kék színek keverékéből ered, ami a férfi és női nem egyfajta „összemosását” jelképezi.

Történelmi példák Hollywoodból

A 20. század elején Hollywoodban a levendula házasság gyakori jelenség volt, mivel a stúdiók elvárták a sztároktól, hogy hagyományos életet éljenek. Íme néhány híres példa:

  • Rock Hudson és Phyllis Gates: A korszak egyik legnagyobb filmsztárja, Rock Hudson, homoszexualitásának leplezése érdekében vette feleségül titkárnőjét, Phyllis Gates-t. A házasság 1955-ben köttetett, és csupán három évig tartott.
  • Barbara Stanwyck és Robert Taylor: Az 1930-as évek egyik legkedveltebb sztárpárja volt, akik 1939-ben házasodtak össze. A biográfusok szerint ez a házasság Taylor homoszexualitásának elfedését szolgálta, és 12 év után, 1951-ben váltak el.
  • Rudolph Valentino és Jean Acker: Az 1920-as évek nagy filmsztárja, Rudolph Valentino 1919-ben vette feleségül a leszbikus Jean Ackert, ám a házasság sosem teljesedett be, és rövid időn belül véget ért.

A modern levendula házasság

Ma a levendula házasság már nem kényszerűségből, hanem személyes döntésből születik. A partnerek szövetségesek, akik a barátságra, a gazdasági előnyökre (adókedvezmény, közös biztosítás) és a társadalmi nyomás elleni védelemre fókuszálnak. A kapcsolat keretei így biztosítják a felek számára, hogy szabadon élhessék meg a saját identitásukat.

Mivel a társadalmi elfogadás nőtt, a modern példák ritkán válnak nyilvánossá, és sokkal inkább a magánélet részeként kezelik őket. A levendula házasság ebben az értelemben egy új családi modellnek tekinthető, amely a hagyományos normáktól eltérő, de érzelmileg és pragmatikusan is stabil alapot nyújt a feleknek.

Kezdőlap    Életmód    Egy különlegesség házasság titkai

házasság

levendula

lmbtq

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Főváros: Lángoló buszok, forró politikai viták. Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
A telefon másképp veszélyes, mint a fáramászás. Velkey György, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.18. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ez vethet véget a dollár egyeduralmának

Ez vethet véget a dollár egyeduralmának

Az amerikai dollár több mint 80 éve páratlanul nagy dominanciát élvez a világkereskedelemben és a globális pénzügyekben köszönhetően az USA gazdasági méretének, a hiteles intézményeinek, a mély és likvid pénzügyi piacainak, geopolitikai hatalmának, valamint – ami döntő fontosságú – a hálózati hatásoknak, illetve ezen tényezők egyedülálló kombinációjának. Egy új tényező azonban átformálhatja a globális monetáris rendet, ez pedig az adatok integritása.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a friss árlista: ennyibe kerülhet az Ország Tortája 2025-ben szeletenként a magyar cukrászdákban

Itt a friss árlista: ennyibe kerülhet az Ország Tortája 2025-ben szeletenként a magyar cukrászdákban

A tortákat augusztus 19-től lehet megkóstolni a Magyar Ízek Utcájában a Várkert Bazárban, és országszerte több száz cukrászdában.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia 'complicating' end to war, says Zelensky as Trump touts Moscow peace deal

Russia 'complicating' end to war, says Zelensky as Trump touts Moscow peace deal

The US president will meet his Ukrainian counterpart in Washington on Monday in the wake of his Alaska summit with Vladimir Putin on Friday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 16. 06:00
A hatalmas hőség mellé nagy meglepetést is hoz a szombati időjárás
2025. augusztus 15. 17:25
Kiadták a piros figyelmeztetéseket is, durva lesz az éjjel és a szombat délután - térkép
×
×
×
×