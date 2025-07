Autósok, figyelem: a hőség a gumikkal kezd életveszélyes támadásba

Nem csak az embereket, a járműveket is megviseli a kánikula, és nem csak az autók motorjának a hűtésével lehet gond a nagy forróságban. Az autók gumiabroncsának nyomása érezhetően megváltozhat a nyári hőségben, ezért ilyenkor érdemes gyakrabban ellenőrizni. A Magyar Gumiabroncs Szövetség elnöke az InfoRádióban elmondta: ha a nyári vakáció idején hosszabb útra kelünk a családdal sok csomaggal, az elindulás előtt érdemes ellenőriztetni a nyomást az abroncsokban, mivel a gumi és a levegő a hőségtől, illetve a hőmérséklettől függően tágul.

A túl kemény gumi sok problémát okozhat. Ha az abroncsban a szükségesnél nagyobb a nyomás, akkor romlik a tapadása, csökken a stabilitás, az autó pedig szinte pattog az aszfalton, továbbá

megnőhet a fékút, ami különösen balesetveszélyessé teszi a közlekedést.

Morenth Péter hozzátette: az abroncsok minősége és összetétele nagyon eltérő, attól függően, hogy melyik gyártóét használjuk, az esetleges pattogásra azonban nagyon oda kel figyelni.

A négy évszakos abroncsok nyáron, a nagy forróságban is használhatók. Morenth Péter kiemelte: arra viszont figyelni kell, hogy a három csúccsal rendelkező hegyben elhelyezett hópehely szimbólum azt jelzi, hogy az abroncs a legzordabb téli időjárásban nyújt megbízható teljesítményt, míg az alpesi jelzéssel ellátott gumik kifejezetten a téli környezeti hatásokra vannak kifejlesztve. Új évszak beköszöntével figyelni kell a megfelelő cserére. Hozzátette: minden gumitípusnál ellenőriztetni kell a nyomást évszaktól függetlenül.

Ha ellenőrizni szeretnénk a nyomást, a legegyszerűbb megoldás, ha elmegyünk egy olyan benzinkútra, ahol kompresszor is van. Az abroncs oldalfalán találjuk meg a legfontosabb adatokat a maximális terhelhetőségről és a nyomásról, ezek azonban nem feltétlenül egyeznek meg a jármű maximális terhelhetőségével vagy a gyártó által javasolt nyomásértékkel.

A megfelelő üzemeltetés érdekében mindig a gyártó által ajánlott nyomásértéket állítsuk be az abroncsainkon.

A javasolt értékek megtalálhatók a jármű felhasználói kézikönyvében vagy a vezető oldali első ajtón lévő adattáblán, esetleg az üzemanyag-betöltő fedélre ragasztott matricán.

Ha a benzinkútnál végezzük el az ellenőrzést, akkor először is arra kell figyelni, hogy a mérőórán olvasható abroncsnyomás érték megfelel-e az ajánlásnak. Ha nem, nyomjuk meg a kompresszor gombját, és fújjuk addig az abroncsot, amíg el nem éri a kívánt nyomást.

A Magyar Gumiabroncs Szövetség elnöke azt javasolja, hogy hosszabb utazás esetén figyeljünk a hűtőrendszerre és az akkumulátorra is, hiszen a nagy hőségben bármikor előfordulhat, hogy felforr a hűtővíz, igaz, ez a veszély inkább azokat fenyegeti, akik régebben gyártott autóval közlekednek. Morenth Péter azt tanácsolja, hogy a hűtővízállás mellett időről időre ellenőrizzük az olajmennyiséget is, és nem szabad megfeledkezni a fékekről sem, hogy jól működnek-e. A féktárcsák ugyancsak felmelegedhetnek, tágulhatnak a magas hőmérséklet hatására, de szakértői vélemények szerint ilyen állapotban még jobban is működnek, tehát ez nem okozhat gondot.

Morenth Péter figyelmeztetett: hosszabb utazás során mindig kell magunknál tartani megfelelő mennyiségű folyadékot, és lehetőleg ne magas cukortartalmú italokat fogyasszunk. Azt javasolja, hogy az autóút során iktassunk be több pihenőt is, főleg ha gyerekek is vannak velünk. Ha pedig pihenőt tartunk, akkor árnyékos, fedett vagy klimatizált helyen szusszanjunk egy kicsit, mielőtt folytatnánk utunkat.