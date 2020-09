Még csak bemelegít az ősz, kiadták a figyelmeztetéseket

Délnyugat felől nedvesebb, labilisabb léghullámok érkeznek, ennek hatására szerdán változóan felhős lesz az ég, szórványosan zápor, zivatar előfordulhat, de még több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, A déli szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon helyenként megerősödik, zivatar környezetében viharos széllökések is lehetnek. Keleten még továbbra is száraz lesz az idő.

Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megye kivételével az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a zivatarok miatt.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 7 és 15 fok között alakul, északkeleten lesz a hűvösebb. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között valószínű.

Csütörtökön a fátyol- és gomolyfelhők mellett az ország nagy részén többórás napsütés várható, északkeleten több helyen, másutt helyenként alakulhat ki zápor, néhol zivatar. Sokfelé megélénkül a délnyugati szél, zivatar térségében viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 15, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.

A hét végén nagyobb fordulat is érkezhet, lehűléssel és csapadékkal.