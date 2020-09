Ismét elfogták a szabadulóbajnok medvét

Harmadszorra is elfogták az olasz Alpok szabadulóbajnok medvéjét, M49-et, aki immár kétszer szökött meg és randalírozott Trento megyében. A barnamedve először 2019, majd 2020 júliusában szökött meg egy állatgondozó központból, egy hónapja pedig a rádiójeleket sugárzó, a mozgását monitorozó nyakörvét is elveszítette.

Ismét egy csőcsapdával fogták el a Lagorai-hegyvonulat térségében, ahol nemrég észlelték - közölték a trentói hatóságok.

A medve a Papillon, azaz Pillangó becenevet kapta Henri Charriére gyilkossággal vádolt, börtönviselt francia író után, aki egykor megszökött a fegyházból. A bűnösségét mindvégig tagadó férfi a tetoválása alapján kapta becenevét.

M49 először alig néhány órával elfogása után, négy kerítésen, köztük egy magasfeszültségű árammal védetten átmászva menekült el. Ezt a hatóságok akkor elképzelhetetlen bravúrnak nevezték.

Ezt követően 9 hónapig garázdálkodott a környéken, mire elfogták és visszavitték a központba, két hónap múltán azonban ismét megszökött.

A veszélyeztetett fajba tartozó medvék mind nagyobb problémákat okoznak Trentóban. Az erdőkbe évekkel ezelőtt egy európai uniós projekt keretében telepítették vissza a ragadozókat. Egyre gyakrabban kerül sor azonban az emberek és állatok közötti konfliktusra.

A wild brown #bear, known to authorities as #M49 or #Papillon to his followers, has escaped from a maximum security compound in northern #Italy, breaking out of captivity for the second time, and making a bolt for #freedom today. https://t.co/8kLipk1RhO #AnimalRights pic.twitter.com/ljKhe0FdiL — Wanted in Rome (@wantedinrome) July 27, 2020