Két autó között beszélgettek, amikor bekövetkezett a borzalmom

A Győri Járási Ügyészség vádat emelt egy 34 éves román férfi ellen, aki – a vád szerint – halálos balesetet okozott az autópályán – írja közleményében az ügyészség.

A vádirat szerint az 34 éves román férfi 2025 decemberében, a reggeli órákban az M1-es autópályán, Budapest irányába közlekedett az általa vezetett mikrobusszal 100-110 kilométer/óra sebességgel. Győr térségében egy lehajtóhoz közeledve

a terhelt nem követte az út vonalvezetését, és legalább fél méterre behajtott a leállósávba.

Ebben az időben a leállósávban várakozott két vészvillogót használó jármű, melynek vezetői a két jármű között egyeztettek egy korábbi érintőleges ütközésükről.

A vádlott által vezetett jármű – mivel részben a leállósávban haladt – először nekiütközött az ott álló hátsó járműnek, majd a két beszélgető sértettnek, végül az elöl álló jármű oldalának.

Az ütközéstől a sértettek olyan sérüléseket szenvedtek, hogy a helyszínen életüket vesztették.

A vádlottal szemben az ügyészég halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt emelt vádat. Vele szemben öt évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható. Az ügyészség azt is indítványozta, hogy az elkövetőt a bíróság határozott időre tiltsa el a közúti járművek vezetésétől. Az ügyben az érdemi döntést várhatóan a Győri Járásbíróság fogja meghozni.