Először történt ilyen Szoboszlaiékkal

A chicagói összecsapást – a liverpooli klub honlapjának beszámolója alapján – 49 128 néző tekintette meg a helyszínen, és az együttes Luke Chambers, valamint Florian Wirtz góljával az első félidőben kétgólos előnyre tett szert. Az első gólt Szoboszlai jobb oldali szögletrúgása előzte meg, beadását Kerkez pazar mozdulattal továbbította Chambers elé.

A 60. percben Kerkez veszítette el a labdát saját térfelének közepén, az ellenfél pedig Brenden Aaronson révén szépített. A 69. percben mindkét magyar légióst lecserélte Andoni Iraola vezetőedző, a Leeds pedig Dominic Calvert-Lewin és Sean Longstaff találatával négy perc múlva már vezetett. A végeredményt előbbi állította be a 85. percben.

A Sunderland (4–2) és a Wrexham (1–0) legyőzését követően a Liverpool először szenvedett vereséget a felkészülési időszakban.