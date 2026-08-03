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Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa ünnepel, miután gólt lõtt a Liverpool-Sunderland AFC felkészülési mérkõzésen a Tennessee állambeli Nashville-ben 2026. július 25-én. A Liverpool 4-2-re nyert.
Nyitókép: MTI/AP/George Walker IV

Először történt ilyen Szoboszlaiékkal

Infostart / MTI

Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal a kezdőcsapatban felálló Liverpool amerikai túrájának utolsó, vasárnapi mérkőzésen kétgólos előnyről kapott ki 4–2-re a hozzá hasonlóan az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Leeds Unitedtől.

A chicagói összecsapást – a liverpooli klub honlapjának beszámolója alapján – 49 128 néző tekintette meg a helyszínen, és az együttes Luke Chambers, valamint Florian Wirtz góljával az első félidőben kétgólos előnyre tett szert. Az első gólt Szoboszlai jobb oldali szögletrúgása előzte meg, beadását Kerkez pazar mozdulattal továbbította Chambers elé.

A 60. percben Kerkez veszítette el a labdát saját térfelének közepén, az ellenfél pedig Brenden Aaronson révén szépített. A 69. percben mindkét magyar légióst lecserélte Andoni Iraola vezetőedző, a Leeds pedig Dominic Calvert-Lewin és Sean Longstaff találatával négy perc múlva már vezetett. A végeredményt előbbi állította be a 85. percben.

A Sunderland (4–2) és a Wrexham (1–0) legyőzését követően a Liverpool először szenvedett vereséget a felkészülési időszakban.

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